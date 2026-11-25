В течение 25 ноября над Черным морем у побережья Краснодарского края могут сформироваться смерчи. Опасность их появления прогнозируется на участке от Анапы до Магри утром, днем и вечером. В связи с этим в регионе действует экстренное предупреждение. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.