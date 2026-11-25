В МЧС предупредили о возможных смерчах от Анапы до Магри
В течение 25 ноября над Черным морем у побережья Краснодарского края могут сформироваться смерчи. Опасность их появления прогнозируется на участке от Анапы до Магри утром, днем и вечером. В связи с этим в регионе действует экстренное предупреждение. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.
По информации ведомства, вероятность формирования смерчей сохраняется в течение суток. Предупреждение составлено на основании прогноза синоптиков.
«Утром, днем и вечером 25.11.2026 на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем (ОЯ)»,— сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.