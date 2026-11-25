На всех АЗС «Уфим-нефти» в наличии были АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, за исключением станций на улице Малоземельской и проспекте Дзержинского, где продавали АИ-95 и дизель. На заправках «Лукойла» отпускали дизельное топливо, на отдельных станциях также были доступны бензин АИ-92 и АИ-95.