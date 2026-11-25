Утром 25 ноября в Новороссийске работают 32 АЗС
В Новороссийске 25 ноября по состоянию на 9:00 топливо отпускали 32 автозаправочные станции. Бензин АИ-100 отсутствовал на всех АЗС, АИ-95 и АИ-92 можно было приобрести на 23 станциях каждого вида, дизельное топливо — на 31. Еще четыре заправки временно приостановили отпуск топлива, передает пресс-служба администрации Новороссийска.
Среди работающих станций — АЗС «Роснефти» на проспекте Дзержинского, в Цемдолине, Кирилловке и Верхнебаканском, а также заправки «Газпромнефти» в Гайдуке и на Сухумском шоссе. Топливо также отпускали станции «Газпрома» в Натухаевской, «Татнефти» в Верхнебаканском и PNB в Кирилловке.
На всех АЗС «Уфим-нефти» в наличии были АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, за исключением станций на улице Малоземельской и проспекте Дзержинского, где продавали АИ-95 и дизель. На заправках «Лукойла» отпускали дизельное топливо, на отдельных станциях также были доступны бензин АИ-92 и АИ-95.
Кроме того, топливо продавали на АЗС Rusoil в Цемдолине, «Кристина» на улице Шиллеровской, ООО «БОРА» и «ПЕТРОЛ» на Сухумском шоссе. Заправка «БОРА» работала с 8:00 до 20:00.