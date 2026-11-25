Стали известны вакансии с зарплатой от 150 тысяч рублей в Новороссийске
В Новороссийске самую высокую зарплату среди вакансий ноября предлагают премиум-менеджеру по работе с VIP-клиентами — от 150 тыс. руб. в месяц. На втором месте по уровню дохода находится должность заместителя главного врача по скорой медицинской помощи с зарплатой от 130 тыс. руб. Такие предложения вошли в рейтинг наиболее интересных вакансий ноября, составленный сервисом SuperJob.
В обязанности премиум-менеджера входит привлечение и обслуживание состоятельных клиентов, развитие долгосрочных отношений, консультирование по инвестиционным продуктам и финансовым услугам. От кандидата требуется опыт работы с премиальными клиентами не менее года, знание финансового рынка, а также навыки продаж и ведения переговоров.
Заместителю главного врача по скорой медицинской помощи предлагают от 130 тыс. руб. Специалисту предстоит организовывать работу подразделений скорой помощи, контролировать качество медицинского обслуживания, координировать персонал и анализировать показатели деятельности станции. Обязательные требования — высшее медицинское образование, действующая аккредитация и опыт работы от трех лет.
Третью позицию в рейтинге занимает директор магазина. Работодатель предлагает зарплату от 101 тыс. до 131 тыс. руб. Руководителю предстоит управлять торговой точкой, контролировать товарные запасы и финансовые показатели, а также обеспечивать выполнение планов продаж. Среди требований — управленческий опыт от шести месяцев и финансовая грамотность.
На четвертом месте находится вакансия фармацевта с зарплатой 85 тыс. руб. в месяц. В обязанности специалиста входят консультирование покупателей, отпуск лекарств и контроль сроков годности препаратов. Для трудоустройства необходимо профильное фармацевтическое образование. Работодатель также предлагает обучение и возможности карьерного роста.
Замыкает пятерку мобильный банкир с доходом от 83 тыс. руб. Специалисту предстоит выезжать к клиентам, оформлять банковские продукты и консультировать по финансовым услугам. Опыт работы не обязателен, однако необходимы образование не ниже среднего общего и готовность к разъездной работе.
По данным SuperJob, в других городах также представлены вакансии с высокими зарплатами. В Балашихе врачу ультразвуковой диагностики предлагают от 180 тыс. руб., в Подольске начальнику производства — от 180 тыс. до 200 тыс. руб., а в Тамбове представителю банка — от 160 тыс. до 220 тыс. руб. В Новороссийске в число наиболее интересных предложений ноября вошли вакансии в банковской сфере, медицине, розничной торговле и фармацевтике.