По данным SuperJob, в других городах также представлены вакансии с высокими зарплатами. В Балашихе врачу ультразвуковой диагностики предлагают от 180 тыс. руб., в Подольске начальнику производства — от 180 тыс. до 200 тыс. руб., а в Тамбове представителю банка — от 160 тыс. до 220 тыс. руб. В Новороссийске в число наиболее интересных предложений ноября вошли вакансии в банковской сфере, медицине, розничной торговле и фармацевтике.