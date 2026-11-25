Житель Воткинска оборудовал мебельный цех под конопляную плантацию
Ему инкриминируется незаконное производство наркотиков
46-летний житель Воткинска выращивал коноплю в арендуемом мебельном цехе. Свой урожай он сушил и продавал знакомым, сообщает пресс-служба МВД РФ. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК).
«Деятельность изобретательного “наркоагронома” пресекли оперативники при поддержке Росгвардии»,— говорится в сообщении. В ходе обыска у него нашли три емкости и 240 пакетиков с марихуаной массой более 3 кг.
Обвиняемого отправили под стражу. Расследование продолжается. Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы.