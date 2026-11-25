На создание фонограмм и запись текстов информационных сообщений для последующей трансляции предприятие выделит не менее 909 тыс. рублей. За запись сообщения продолжительностью до 30 секунд голосом диктора Александра Кремнева метрополитен готов заплатить около 2,3 тыс. рублей. Стоимость озвучивания другими голосами составит от 1,9 тыс. до 4,2 тыс. рублей.