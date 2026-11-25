Метрополитен Петербурга ищет дикторов для записи пассажирских сообщений до 2030 года
ГУП «Петербургский метрополитен» объявил закупку услуг по озвучиванию информационных сообщений для пассажиров. Работы планируют проводить с 1 февраля 2027 года по 31 января 2030 года. Это следует из закупочной документации.
На создание фонограмм и запись текстов информационных сообщений для последующей трансляции предприятие выделит не менее 909 тыс. рублей. За запись сообщения продолжительностью до 30 секунд голосом диктора Александра Кремнева метрополитен готов заплатить около 2,3 тыс. рублей. Стоимость озвучивания другими голосами составит от 1,9 тыс. до 4,2 тыс. рублей.
Согласно условиям закупки, исполнитель должен привлечь к работе не менее двух женских и трех мужских голосов профессиональных дикторов. Запись фонограмм необходимо проводить на специализированном звукозаписывающем оборудовании.
В технической документации также описан порядок передачи материалов. При необходимости записи метрополитен направит исполнителю заявку курьером. Подрядчик должен будет подписать документ, вернуть его и дополнительно отправить скан-копию. Готовые фонограммы необходимо передать заказчику в течение трех дней.
Подать заявки на участие в закупке можно до 1 декабря 2026 года. Срок сотрудничества с метрополитеном рассчитан до 2030 года.