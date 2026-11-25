Аэропорт Геленджика вернулся к штатной работе после ограничений
Аэропорт Геленджика возобновил прием и выпуск воздушных судов после снятия временных ограничений. Ограничительные меры отменили утром 25 ноября. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).
«Аэропорт Геленджика: сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов»,— говорится в сообщении ведомства, опубликованном в канале Росавиации в мессенджере «Макс».
Ограничения на использование воздушного пространства вводились в целях обеспечения безопасности полетов. После их отмены аэропорт может принимать и отправлять самолеты.
Информация о возобновлении работы аэропорта опубликована Росавиацией в 05:51 по московскому времени.