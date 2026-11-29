Рост без прибыли
Страхование
Высокая убыточность давит на доходы страховщиков. По итогам девяти месяцев прибыль российских компаний сократилась вдвое. И до конца года ситуация с маржинальностью существенно не улучшится, считают игроки рынка.
За январь — сентябрь 2026 года чистая прибыль российских страховщиков составила 195 млрд рублей — вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А по итогам третьего квартала компании в совокупности получили убыток в размере 11,5 млрд рублей. Отрицательный квартальный результат за последние шесть лет фиксировался всего трижды, сообщил глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов на Форуме лидеров страхового рынка.
Снижение прибыли стало продолжением тенденции, обозначившейся еще в первой половине года. По данным агентства «Эксперт РА», за шесть месяцев 2026 года чистая прибыль сектора уменьшилась на 28,4%, до 206,5 млрд рублей, против 288,4 млрд годом ранее. К концу сентября финансовый результат ухудшился еще заметнее: давление оказали как собственно страховые операции, так и инвестиционная деятельность.
«Сокращение прибыли связано с ростом убыточности автострахования и ДМС. Инфляция подняла стоимость ремонта автомобилей и медицинских услуг. Негативно влияют и отдельные крупные имущественные убытки, в том числе связанные с атаками БПЛА»,— объясняет старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Ольга Басова.
Банк России подтверждает при этом, что показатели достаточности капитала страховщиков жизни и non-life выросли, компании сохраняют финансовую устойчивость. Поэтому речь не идет о системной проблеме платежеспособности страхового рынка.
Премии не гарантируют доходности
Несмотря на снижение прибыли, рынок продолжает показывать рост. Данные по премиям и выплатам, полученным за девять месяцев 2026 года, Банк России пока не обнародовал, но за первое полугодие 2026 года страховые премии в России выросли на 14,4%, до 2,02 трлн рублей. В Петербурге объем сборов за первые полгода вырос на 22,2% и составил 191,3 млрд рублей. Большую часть сформировало страхование жизни: 120,9 млрд рублей (+28,7%). Одновременно растут и выплаты, по итогам полугодия рост составил 19%, до 143,4 млрд рублей.
Динамика на рынке non-life-страхования складывалась неоднородно. Сборы по ДМС в Петербурге увеличились на 10,7%, до 20,2 млрд рублей, премии по страхованию имущества физических лиц выросли на 15,5%, до 3,3 млрд, юридических — на 9,3%, до 3,8 млрд. А автострахование быстрее росло по каско, где сборы увеличились на 12,7%, до 18,7 млрд рублей, ОСАГО показало рост на 3,9%, до 8,1 млрд.
Рост премий не приводит к сопоставимому росту прибыли из-за влияния роста страховых выплат, операционных расходов и изменения оценки инвестиционных портфелей, комментирует директор петербургского филиала СК «Ренессанс страхование» Максим Алташкин. По его словам, результат от страховой деятельности ухудшился прежде всего в non-life-видах. Здесь страховщики непосредственно сталкиваются с ростом стоимости урегулирования убытков.
Наиболее серьезная ситуация в ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя выплата по ОСАГО за девять месяцев 2026 года увеличилась на 10,4%, до 127,6 тыс. рублей, а средняя премия по годовому полису — на 7,7%, до 7,83 тыс. Уровень выплат с учетом расходов на ведение дела достиг 91%, а в отдельных регионах превысил 100%. Поступлений от продажи полисов в некоторых случаях уже не хватает на покрытие страховых расходов.
Похожая ситуация складывается в каско. Удорожание запчастей, ремонта и нормо-часа увеличивает стоимость каждого страхового случая. Причем речь идет не только о цене комплектующих: технологическая сложность современных автомобилей также влияет на стоимость восстановления. Страховщики могут пересматривать тарифы, но не всегда способны полностью перенести возросшие расходы на клиента.
Директор филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленинградской области Кирилл Павлов обращает внимание, что на прибыли сказываются ограниченные возможности повышать цены на страховые продукты из-за конкуренции. В ОСАГО дополнительным ограничением остается тарифный коридор.
В ДМС на финансовый результат влияют одновременно медицинская инфляция и увеличение обращаемости застрахованных. По оценке руководителя Северо-Западного филиала страхового брокера АСТ Анны Васильевой, в Петербурге медицинская инфляция составляет около 14%, а число обращений по ДМС достигает примерно 750 на тысячу застрахованных. В результате страховщики вынуждены учитывать не только подорожание услуг клиник, но и более интенсивное использование медицинских программ.
На развитие отдельных сегментов также сказывается и состояние кредитования. По словам господина Павлова, высокие ставки сдерживают продажи банковских страховых продуктов, в том числе страхования жизни и здоровья заемщиков и ипотечного страхования. Это ограничивает возможности тех направлений, которые прежде получали значительную часть премий через банковские каналы.
Крупные убытки меняют условия
Отдельную нагрузку на финансовые результаты создают крупные имущественные убытки. По данным Банка России за первое полугодие 2026 года, количество заявленных страховых случаев по имуществу юридических лиц увеличилось на 49,9%, количество выплат — на 38,9%, а их общая сумма — на 27,3%. Участники рынка связывают часть этой динамики с атаками беспилотников и ростом рисков для промышленных и складских объектов.
«В 2026 году риски терроризма и диверсий стали одним из существенных факторов изменения условий страхования. Спрос на такое покрытие заметно вырос, но одновременно усложнилась оценка объектов и потенциального размера ответственности»,— отмечает господин Алташкин.
По его словам, для коммерческой недвижимости тарифы на страхование от подобных рисков в первом полугодии выросли на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Для отдельных складских объектов во втором полугодии ставки могли увеличиваться с 0,08–0,15% до 3–5% от страховой суммы. При этом страховщики чаще устанавливают отдельные лимиты и сублимиты, повышают франшизы и учитывают рекомендации риск-инженеров.
Новые условия затрагивают и перестрахование. С 1 октября 2026 года вступили в силу подходы Российской национальной перестраховочной компании к перестрахованию рисков терроризма и диверсий. Как сообщил глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов, для таких рисков предусмотрены субсидируемые тарифы: средний уровень составляет около 1%, тогда как рыночный расчет в отдельных случаях мог предполагать ставки в десятки процентов. Изменения должны позволить сохранить страховую защиту для предприятий разных отраслей и физических лиц.
Следующий этап изменений связан с требованиями Банка России к достаточности капитала. С 1 октября 2027 года регулятор планирует ввести риск-ориентированный расчет капитала с более точным учетом особенностей отдельных видов страхования. На первом этапе речь идет о техногенных катастрофах — в том числе авиационных, морских и железнодорожных авариях. В дальнейшем подход предполагается распространить и на другие катастрофические риски, включая имущественное страхование и строительно-монтажные работы.
В СК «Ренессанс страхование» считают, что новые требования могут облегчить работу диверсифицированным компаниям: для них расчет капитала будет точнее отражать структуру портфеля. В то же время страховщикам с высокой концентрацией крупных рисков может потребоваться дополнительный капитал либо пересмотр условий страхования и перестрахования.
Кирилл Павлов оценивает переход к более точному учету рисков как прогрессивный. По его мнению, серьезные участники рынка уже контролируют объем принимаемой ответственности и не должны столкнуться с необходимостью экстренно наращивать капитал. Новая методология, считает он, скорее позволит выявить финансово неустойчивых игроков и высвободить избыточно зарезервированные средства у сбалансированных компаний.
При этом в «Росгосстрахе» не ожидают, что до конца года ситуация с маржинальностью существенно улучшится. По словам господина Павлова, на прибыль одновременно давят снижение доходности инвестиционных инструментов и ограниченные возможности повышать цены на страховые продукты из-за конкуренции. В ОСАГО дополнительным ограничением остается тарифный коридор.
Сходную оценку финансового результата дает и Максим Алташкин. По его мнению, прибыль страховщиков по итогам 2026 года, вероятно, останется ниже уровня прошлого года. Итоговые показатели будут зависеть от динамики выплат и переоценки инвестиционных портфелей в четвертом квартале.
"Guide Истории бизнеса. Юбиляры и события". Приложение №42от 30.11.2026, стр. 12