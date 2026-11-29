Наиболее серьезная ситуация в ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя выплата по ОСАГО за девять месяцев 2026 года увеличилась на 10,4%, до 127,6 тыс. рублей, а средняя премия по годовому полису — на 7,7%, до 7,83 тыс. Уровень выплат с учетом расходов на ведение дела достиг 91%, а в отдельных регионах превысил 100%. Поступлений от продажи полисов в некоторых случаях уже не хватает на покрытие страховых расходов.