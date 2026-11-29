Снижение ключевой ставки с 21% в июне 2025 года до 14% годовых пока не сделало банковское финансирование дешевым. По данным Банка России, в сентябре средняя ставка по кредитам бизнесу сроком до года составляла 18,1%, для малых и средних предприятий — 17,9%. Для более длинных кредитов показатели были ниже: 12,2 и 13,7% соответственно. Для многих компаний такие условия остаются заградительными.