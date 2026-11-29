Занять по обстоятельствам
Финансовые инструменты
Высокая стоимость кредитов и санкционные ограничения заставляют компании пересматривать финансовые стратегии. Вместо масштабных инвестиций бизнес все чаще финансирует оборотный капитал, ищет льготные программы и комбинирует банковские и альтернативные инструменты.
При ключевой ставке 14% годовых привлечение капитала становится более избирательным: компании занимают прежде всего на текущую деятельность, закупку оборудования и выполнение контрактов, тогда как запуск новых производств и долгосрочные проекты нередко откладываются. Одновременно растет значение собственных средств, господдержки и инструментов, позволяющих получить финансирование под конкретную задачу.
Санкции усложнили расчеты с зарубежными контрагентами, увеличили сроки поставок и потребность в оборотном капитале. «Финансирование требуется на сырье, замену оборудования, перестройку поставок и выполнение действующих заказов. При дорогих кредитах компании прежде всего откладывают расширение с долгой окупаемостью и выход на новые рынки»,— говорит аналитик Freedom Global Владимир Чернов.
Похожую картину описывает начальник управления по работе с корпоративными клиентами Росдорбанка Владислав Волгин. По его словам, бизнес стал тщательнее считать стоимость заемных средств и сроки окупаемости. В числе основных целей кредитования — пополнение оборотного капитала, обновление оборудования, перестройка логистики, рефинансирование старых займов и поддержка экспорта. Масштабные проекты, включая запуск новых производственных линий и выход в другие регионы, компании чаще переносят.
Директор по маркетингу УК «Гамма Групп» Андрей Суриков также отмечает рост потребности в оборотных средствах. Удлинение логистических цепочек, усложнение трансграничных расчетов и дополнительные расходы на посредников требуют постоянного притока ликвидности. Параллельно бизнесу приходится финансировать импортозамещение: закупать альтернативное оборудование и комплектующие. Еще одно направление спроса на короткие деньги — сделки M&A.
При этом запуск производств с нуля без господдержки, масштабные IT-проекты и долгосрочные исследования и разработки становятся менее привлекательными. «Приоритет — защита текущего бизнеса, затем уже его масштабирование»,— резюмирует господин Волгин.
Кредит есть, но не для всех
Снижение ключевой ставки с 21% в июне 2025 года до 14% годовых пока не сделало банковское финансирование дешевым. По данным Банка России, в сентябре средняя ставка по кредитам бизнесу сроком до года составляла 18,1%, для малых и средних предприятий — 17,9%. Для более длинных кредитов показатели были ниже: 12,2 и 13,7% соответственно. Для многих компаний такие условия остаются заградительными.
Банки охотно рассматривают заявки корпоративных клиентов, но при одобрении предлагают ставки «ключевая ставка +5%», отмечает отраслевой эксперт Ольга Горюкова. Для займа, как правило, требуется ликвидное обеспечение, а по ранее выданным беззалоговым займам условия пересматриваются таким образом, чтобы получить залог, указывает она. Дополнительным требованием стало страхование залоговых объектов от террористических актов и атак беспилотников.
Владислав Волгин среди факторов, повышающих шансы на получение кредита, называет стабильную выручку, прозрачную отчетность, хорошую кредитную историю и умеренную долговую нагрузку. Помимо залога, банки оценивают денежный поток, источники погашения и способность компании обслуживать долг при ухудшении конъюнктуры. Для малого и среднего бизнеса условия могут быть мягче, но требования к оценке рисков остаются строгими.
Наиболее благоприятные условия, по словам Андрея Сурикова, доступны исполнителям гособоронзаказа, системообразующим предприятиям и компаниям, которые соответствуют требованиям льготных программ. По данным ЦБ РФ, в Петербурге общая задолженность банков по кредитам юрлицам и ИП за девять месяцев 2026 года практически не изменилась и составила 6,8 трлн рублей.
Жесткие условия сильно затрагивают девелоперов. По словам директора по инвестициям Legenda Александры Болилой, высокие ставки влияют на решения о финансировании покупки новых земельных участков: часть сделок откладывается, поскольку прежние финансовые модели не всегда позволяют обеспечить требуемую доходность.
«Банки остаются основным источником финансирования строительной отрасли, как и в досанкционные времена. Для девелоперов жилой недвижимости ключевым инструментом является проектное финансирование. Однако в условиях высоких процентных ставок стоимость привлеченных средств существенно возрастает, что напрямую влияет на экономику проектов»,— добавляет основатель девелопера «Геометрия» Александр Кравцов. Альтернативными источниками, по его словам, могут выступать собственные средства компании или частные инвестиции. Однако для капиталоемкого девелоперского бизнеса полностью заменить банковское кредитование такими инструментами невозможно.
Ожидать быстрого удешевления кредитов эксперты не советуют. По прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,6%, в 2027-м — 12,5–13,5%. Поэтому финансовую модель нового проекта лучше рассчитывать исходя из длительного периода дорогих денег, а не предполагаемого скорого снижения ставок.
Деньги под конкретную задачу
При ограниченном доступе к банковскому кредитованию компании комбинируют несколько инструментов. Выбор зависит от того, для чего нужны средства: закрыть кассовый разрыв, купить оборудование, профинансировать поставку или запустить инвестиционный проект.
Один из наиболее востребованных — лизинг. Предмет лизинга остается в собственности лизингодателя, поэтому требования к финансовому состоянию компании могут быть мягче, отмечает господин Суриков. Дополнительное преимущество — налоговые преференции.
По оценкам агентства «Эксперт РА», за девять месяцев 2026 года число переданных предметов лизинга выросло в России на 3% против падения на 34% годом ранее. Правда, рост отчасти обусловлен техническими причинами — расширением классификатора.
Для компаний, работающих с отсрочкой платежа, подходит факторинг, совокупный портфель которого в России в третьем квартале 2026 года впервые превысил 3 трлн рублей. Поставщик уступает фактору право требования к покупателю и получает основную часть суммы поставки до того, как контрагент рассчитался. Это помогает закрывать кассовые разрывы, особенно при работе с крупными заказчиками, у которых отсрочка может достигать 90–120 дней, поясняет господин Суриков.
Еще один источник средств — госпрограммы. Для промышленных предприятий это, в частности, займы Фонда развития промышленности, которые, по словам господина Чернова, могут предоставляться по ставкам 3–5% годовых. Такие условия позволяют снизить стоимость капитала, но воспользоваться ими могут не все: финансирование выдается на определенные цели, а от компании требуется собственное участие в проекте. Для малого и среднего бизнеса действуют программы льготного кредитования, в том числе с участием Корпорации МСП.
По данным управляющего партнера Rodionoff Group Ивана Родионова, за январь — август 2026 года российскому малому и среднему бизнесу выдали льготных кредитов примерно на 444 млрд рублей — около 5% от общего объема кредитования этого сегмента. Помимо займов, предприниматели могут претендовать на гранты и субсидии. В исследовании Rodionoff Group говорится, что за девять месяцев 2026 года объем субсидий и грантов, учтенных в реестре ФНС, превысил 56 млрд рублей, увеличившись на 8,1% год к году. Такие средства не нужно возвращать при условии соблюдения требований программы, однако получить их можно только на заявленные цели и после конкурсного отбора.
В отдельных случаях источником финансирования становится собственное имущество компании. Как отмечает бизнес-партнер TrendAgent в Санкт-Петербурге Вера Голубева, продажа неиспользуемого склада, офиса или земельного участка позволяет получить средства без увеличения долговой нагрузки. Другой вариант — продать помещение и продолжить пользоваться им на условиях аренды. Но такая сделка не заменяет кредит бесплатно: компания теряет право собственности и принимает на себя обязательства по арендным платежам. Поэтому перед продажей важно сопоставить полученную сумму с налогами, будущими расходами и потребностью в объекте.
Эксперты сходятся во мнении, что в условиях дорогого финансирования бизнесу важно не столько найти один универсальный источник денег, сколько правильно распределить потребности между несколькими инструментами. Краткосрочные кассовые разрывы можно закрывать кредитными линиями, факторингом или отсрочками поставщиков, приобретение оборудования — лизингом, а долгосрочные проекты — собственными средствами, льготными займами или партнерским капиталом.
"Guide Истории бизнеса. Юбиляры и события". Приложение №42от 30.11.2026, стр. 11