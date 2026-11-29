Господин Конов добавляет, что для проектов с продолжительным инвестиционным циклом может оказаться предпочтительнее прямое участие партнера в капитале. Такой вариант позволяет не увеличивать долговую нагрузку до того, как проект начнет приносить выручку. Но в обмен предприниматель делится будущей прибылью, а иногда и полномочиями по принятию решений. «Для нового проекта с длительным инвестиционным циклом привлечение партнера в капитал иногда оказывается разумнее дополнительного долга. Особенно если основная выручка появится только после завершения строительства или запуска производства. Здесь важно правильно распределить не только будущую прибыль, но и ответственность за реализацию проекта»,— говорит эксперт.