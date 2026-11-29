Деньги умнеют
Альтернативные источники
Российский бизнес продолжает искать способы привлечения капитала после ухода зарубежных инвесторов. Компании обращаются к частным деньгам, стратегическим партнерам и новым финансовым инструментам, однако получить ресурсы становится сложнее.
После введения санкций российский рынок инвестиций в бизнес стал в большей степени ориентироваться на внутренний капитал. В крупных сделках ключевую роль играют стратегические покупатели, а среди финансовых инвесторов доминируют состоятельные частные лица, семейные офисы и российские инвестиционные фонды,— говорит Леонид Павликов, управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам».
По его словам, частные инвесторы играют значительную роль на публичном рынке, а состоятельные лица и фонды участвуют в сделках с непубличными компаниями. Деньги направляются прежде всего в IT, производство, медицину, агросектор и логистику. Это направления, где есть возможности для импортозамещения, замещения зарубежных поставщиков или укрепления рыночных позиций за счет приобретения конкурентов. При этом капитал на ранних стадиях остается ограниченным: большинство инвесторов предпочитает компании с устойчивой выручкой и близкой к безубыточности или прибыльной моделью.
Схожую тенденцию отмечает Алексей Тараповский, финансовый советник и основатель Anderida Financial Group. По его оценке, после ухода иностранных участников основным поставщиком средств на публичном рынке стала розница. Однако частные инвесторы действуют осторожно: значительная часть их вложений направляется в облигации, а не в акции. Это, по мнению эксперта, отражает спрос на более предсказуемую доходность.
По сообщению Мосбиржи, количество частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам октября 2026 года достигло 43 млн (+290,5 тыс. за октябрь), ими открыто более 82,7 млн счетов. В октябре сделки заключали более 3 млн человек (в том числе 353,5 тыс. квалифицированных инвесторов). Частные инвесторы вложили в облигации 145,7 млрд рублей (+29,3% к октябрю 2025 года), в ПИФы — 30,7 млрд рублей. В акциях в октябре наблюдался чистый отток на уровне 9,7 млрд рублей.
Константин Конов, предприниматель, инвестор и основатель компании YOUKON, также обращает внимание на изменение требований к проектам. В условиях дорогого капитала инвесторы стали внимательнее оценивать не только перспективы рынка, но и способность конкретной компании зарабатывать и возвращать вложения. Инвесторы предпочитают проекты, в которых можно оценить спрос, сроки получения выручки и финансовый результат.
От облигаций до доли в компании
Выбор инструмента привлечения капитала зависит от масштаба бизнеса, его финансового состояния и того, готов ли собственник делиться долей в компании. Одним из наиболее востребованных вариантов остаются облигации. Согласно исследованию агентства «Эксперт РА», к середине 2026 года доля облигаций в общем объеме корпоративного долга впервые превысила 31%. Банковские кредиты, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ с 16 до 14%, остаются дорогими для компаний. Объем рынка облигаций за девять месяцев 2026 года увеличился с 28,7 до 31,4 трлн рублей.
В текущих условиях облигационные выпуски становятся альтернативой банковскому кредиту не только для крупного бизнеса, но и для среднего и малого предпринимательства, считает господин Павликов.
В сравнении с первичным размещением акций бонды также выглядят более рабочим инструментом, отмечает господин Тараповский. «При двузначной ключевой ставке окно для IPO фактически закрыто. За год рынок первичных размещений свелся к единичным сделкам, новички торгуются ниже цены размещения, и бирже приходится закладывать дисконт до 30%»,— объясняет он.
«IPO подходит компаниям, готовым к кардинальной перепрошивке корпоративного управления, открытости перед инвесторами и "забегу" минимум на 1,5–2 года подготовки»,— говорит господин Павликов.
Господин Конов добавляет, что для проектов с продолжительным инвестиционным циклом может оказаться предпочтительнее прямое участие партнера в капитале. Такой вариант позволяет не увеличивать долговую нагрузку до того, как проект начнет приносить выручку. Но в обмен предприниматель делится будущей прибылью, а иногда и полномочиями по принятию решений. «Для нового проекта с длительным инвестиционным циклом привлечение партнера в капитал иногда оказывается разумнее дополнительного долга. Особенно если основная выручка появится только после завершения строительства или запуска производства. Здесь важно правильно распределить не только будущую прибыль, но и ответственность за реализацию проекта»,— говорит эксперт.
Новые площадки — не новые гарантии
Дополнительные возможности для привлечения средств дают цифровые финансовые активы (ЦФА) и инвестиционные платформы. Они позволяют компаниям, которым сложно выйти на биржу или организовать крупный облигационный выпуск, обращаться к более широкому кругу инвесторов и привлекать сравнительно небольшие суммы.
По словам Леонида Павликова, такие инструменты снижают порог входа прежде всего за счет менее масштабных регуляторных требований и меньших затрат на организацию выпуска. Однако объем доступной ликвидности у них также существенно ниже, чем на традиционном рынке капитала. Поэтому ЦФА и коллективное финансирование пока скорее дополняют привычные способы привлечения средств, чем заменяют их.
Центробанк сообщал, что с начала 2026 года по 1 сентября малый и средний бизнес разместил 66 выпусков ЦФА и привлек 2,7 млрд рублей, указывает управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group Иван Родионов. «Пока не все предприниматели понимают, как пользоваться этим инструментом. Думаю, что в дальнейшем количество эмитентов цифровых финансовых активов будет расти»,— говорит он.
Среди другие возможности привлечения финансирования для бизнеса эксперт называет краудлендинг, который позволяет бизнесу привлечь средства широкого круга частных инвесторов через специализированные онлайн-платформы. «Инвесторы могут вкладывать небольшие суммы и получать высокую доходность. Компании, в свою очередь, получают быстрые деньги для решения своих задач, но, как правило, дороже банковского кредита: высокая доходность инвесторов — это стоимость займа для заемщика»,— указывает господин Родионов.
Пайщики выбирают новые стратегии
На рынке ПИФов сочетание высокой ставки и превышение таргета по инфляции привели к формированию дисбаланса инвестиционного спроса, отмечает генеральный директор УК «Активо-Капитал» Владимир Зеленов. Стабильным, по его словам, остается спрос исключительно в фондах денежного рынка, а возможная альтернатива в облигационных стратегиях отпугивает рисками возможных дефолтов корпоративного сегмента.
«В подобных условиях мы рекомендуем включать в портфель фонды недвижимости с регулярной выплатой дохода, они дают защиту как от падений фондового рынка, так и от реальной инфляции. При этом нужно учитывать, что фонды недвижимости различаются по уровню риска. Инвесторы с консервативной стратегией предпочитают фонды без кредитного плеча и портфелем арендаторов из b2c-сегмента»,— делится господин Зеленов.
Вложения в недвижимость предполагают отдельную оценку качества самого актива. Как отмечает Артем Чесноков, коммерческий директор девелоперской компании «Бриз», инвесторы стали внимательнее изучать структуру денежных потоков, реальные обязательства бизнеса и его зависимость от отдельных клиентов или поставщиков.
«В проектах промышленной недвижимости инвесторов интересует прежде всего практическая востребованность объекта. Насколько удачна локация, кто будет арендовать помещения, соответствует ли инженерная инфраструктура требованиям производственных компаний, можно ли перепрофилировать объект или продать его без существенного дисконта. Все большее значение имеют юридическая чистота актива, понятная структура владения, порядок финансирования, распределение ответственности и механизмы защиты вложенных средств»,— рассказывает господин Чесноков.
Поэтому для реализации таких проектов подходит, в частности, структура закрытого ПИФа, предусматривающая дополнительный контроль операций и использования средств, добавляет он. Независимо от выбранного инструмента инвестору важно заранее понимать, на каких условиях он входит в проект, какие обязательства принимает каждая сторона и как будет организован выход из инвестиции, подчеркивает господин Чесноков.
Господин Конов советует компаниям начинать не с поиска финансового инструмента, а с подготовки самого проекта к инвестициям: привести в порядок финансовую модель, определить реальную потребность в капитале, оценить долговую нагрузку и заранее согласовать условия участия инвестора. «В конечном счете решение о вложении денег принимается не из-за привлекательной презентации или обещанной доходности. Оно принимается тогда, когда понятны экономика проекта, распределение рисков и механизм возврата капитала»,— резюмирует эксперт.
"Guide Истории бизнеса. Юбиляры и события". Приложение №42от 30.11.2026, стр. 10