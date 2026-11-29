Внутренний конфликт
Корпоративные споры
Конфликты акционеров называют одним из основных рисков для бизнеса в 2026 году. Эксперты считают главными причинами таких споров блокирование решений, выход участника из продажи доли и сделки с заинтересованностью. Актуальные изменения в сфере корпоративного права, современные подходы к разрешению корпоративных конфликтов и ключевые тенденции судебной практики — в обзоре Guide.
Отдельной сводной статистики по количеству корпоративных споров нет, отмечают эксперты, есть лишь общие данные. Согласно исследованию «Контур.Фокуса» для «Ъ», в первом полугодии 2026 года арбитражные суды возбудили свыше 761,8 тыс. дел против юридических лиц и ИП — на 7,57% больше, чем в первом полугодии 2025 года (708,2 тыс. дел), но на 1,7% меньше, чем в первом полугодии 2024 года (774,8 тыс. дел). Адвокат, основатель и руководитель юридической фирмы «Покровский и партнеры» Филипп Покровский видит в этих цифрах не взрыв конфликтности, а возврат к прежнему уровню после провала 2025 года, который юристы связывают с резким повышением госпошлин осенью 2024 года: минимальная пошлина по имущественному иску выросла с 3 до 10 тыс. рублей, максимальная — с 200 тыс. до 10 млн.
Источник конфликтов
Старший юрист Forward Legal Олесь Груздев говорит, что фундаментальными причинами любого корпоративного конфликта являются деньги и контроль. Чаще всего спор касается несогласия с принятием корпоративных решений, снижением доли участия, из-за чего участник общества теряет контроль, разногласиями в вопросах управления делами организации. «Пожалуй, самые сложные ситуации — дедлок (deadlock), когда два участника имеют по 50% каждый и общество не может принимать решения из-за их разногласий»,— указывает юрист.
Еще одной причиной является выход участника и спор о действительной стоимости доли. «По моему опыту, это самая массовая денежная категория корпоративных конфликтов. Механизм в п. 6.1 ст. 23 закона об ООО звучит просто: часть чистых активов пропорционально доле по данным последней отчетности. Однако на практике отчетность к моменту выхода уже "подготовлена": активы переоценены вниз, кредиторская задолженность надута, имущество выведено. Спор превращается в экспертизу против экспертизы»,— делится господин Покровский.
Источником споров акционеров нередко становится также долговая нагрузка. Когда обслуживать долг дорого, партнеры начинают делить не прибыль, а остатки, и корпоративный конфликт очень быстро перерастает в банкротство с субсидиарной ответственностью. «Это та точка, где заканчивается корпоративный спор и начинаются банкротство и защита контролирующих лиц»,— поясняет юрист.
Новое в законе
Основной законодательной новеллой, повлиявшей на сферу корпоративных конфликтов в 2025 году, по мнению Дениса Мухаметгалиева, старшего юриста юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры», стали изменения в закон об ООО, внесенные федеральным законом от 28 декабря 2025 года 514-ФЗ. Согласно нормативному акту, долю в ООО теперь можно оценить по рыночной стоимости. Это качественно изменит предмет доказывания в спорах о выходе участника из общества и выплате действительной стоимости доли, считает юрист.
«Если участник или общество не согласны с определением стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности, действительную стоимость доли можно определить исходя из рыночной стоимости активов и обязательств общества. Уходящий участник больше не обязан соглашаться на балансовую цену. Споры при этом сохранятся, но они сместятся в плоскость поиска изъянов в отчете об оценке»,— предупреждает господин Мухаметгалиев.
Кирилл Никитин, руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex, полагает, что одним из наиболее значимых событий в сфере разрешения корпоративных споров, применяемых в 2026 году, стало принятие постановления Конституционного суда РФ от 25 сентября 2025 года №31-П, в котором абзац 1 п. 5 ст. 32 и п. 3 ст. 42 закона «Об акционерных обществах» признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой правоприменительная практика не дает владельцам привилегированных акций с дивидендом, зафиксированным в уставе, эффективных средств защиты в ситуации, когда дивиденды по обыкновенным акциям выплачены, а по привилегированным нет.
КС РФ пришел к выводу, что право голоса вместо дивидендов — неравноценная компенсация, особенно когда нарушение очередности выплат подтверждено судом. Контролирующие акционеры в такой ситуации и получают прибыль, и сберегают имущество общества, а цена привилегированных акций на рынке падает. При этом когда принципиальное решение о распределении прибыли принято, а размер дивиденда по привилегированным акциям однозначно определен уставом, у общества фактически возникает обязанность его выплатить вне зависимости от наличия волезамещающего решения собрания. «Принятие документа способствует усилению правовой защиты привилегированных акционеров от злоупотреблений со стороны владельцев обыкновенных акций»,— подчеркивает руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex.
Господин Груздев убежден, что в России была и остается проблема разрешения корпоративных споров при дедлоке. Если в обществе сложилась ситуация паритета участия (50 на 50), сторонам доступны только такие способы защиты, как исключение участника из ООО (для АО такой механизм недоступен), взыскание убытков и принудительная ликвидация организации из-за невозможности управления ею.
«В данном вопросе Россия могла бы воспользоваться опытом Делавэра, США, где местный закон о компаниях разрешает участникам в случае дедлока назначать третье лицо, которое принимает на себя управление обществом и обеспечивает продажу акций всех участников с учетом их совместных интересов»,— выражает мнение юрист Forward Legal.
Судебные тренды
Говоря о том, в какую сторону складывается сегодня судебная практика, господин Никитин выделяет фокус судов на персональной ответственности, развитие практики оспаривания сделок с корпоративными правами и в целом отказ судов от формального подхода в пользу оценки всех существенных обстоятельств спора в их совокупности.
По наблюдениям господина Мухаметгалиева, сейчас в приоритете у судов находится нормализация хозяйственной деятельности компании в условиях корпоративного конфликта. Суды выясняют, как управляется компания и каков вклад каждого участника. Прежде всего они устанавливают действительные экономические причины конфликта. Если участник препятствует хозяйственной деятельности общества или действует деструктивно, вероятность его исключения существенно возрастает. При этом исключение по-прежнему остается крайней мерой.
Кроме этого, истцам стало проще доказывать ответственность директора и контролирующих лиц за недобросовестные действия. В Обзоре практики по спорам, связанным с применением ст. 53.1 ГК РФ (утвержден Президиумом ВС РФ 30 июля 2025 года), ВС РФ обобщил подходы, которые облегчают истцу доказывание причинной связи между действиями ответчика и убытками. В частности, если директор совершил сделку в условиях конфликта интересов и не раскрыл свою заинтересованность, презюмируются и факт убытков, и причинная связь.
Рост или стабильность
Кирилл Никитин не видит очевидных предпосылок к кратному росту или сокращению числа корпоративных споров. «Рынок в целом адаптировался к турбулентным процессам последнего времени, перенастроил процессы, и, при отсутствии фактора "черного лебедя", мы полагаем, что судебная практика по разрешению корпоративных споров будет развиваться в текущем ключе»,— заключает он.
По осторожному прогнозу Филиппа Покровского, по итогам 2026 года число корпоративных споров будет выше уровня 2025-го, но вряд ли превысит показатели 2024 года. Основание — та же динамика, что уже видна по арбитражу в целом: плюс 7,57% за первое полугодие при сохраняющемся отставании от 2024 года на 1,7%. «Что при этом точно изменится — не количество, а качество конфликтов. Средняя цена спора растет, значит, в суд будут все чаще нести не мелкие претензии, а конфликты за контроль и за крупные активы, где цена вопроса оправдывает и пошлину, и годы процесса»,— рассуждает он.
Олесь Груздев предполагает, что главным фактором роста или сокращения споров между акционерами станет внешнеполитическая ситуация. Если она изменится таким образом, что иностранный бизнес получит стимулы к возврату в России, это неизбежно повлечет за собой конфликты между текущим составом российских участников (менеджментом) и старым составом иностранных участников.
Денис Мухаметгалиев уверен, что на корпоративное управление напрямую влияет экономическая ситуация в стране. Из-за нехватки свободных денежных средств предприниматели переходят к более жесткому стилю управления, который может затронуть имущественные интересы партнеров. Из-за санкций и вынужденной редомициляции бизнеса в Россию у участников стало меньше возможностей на передачу корпоративных споров в иностранные суды и арбитраж. «По этим причинам число корпоративных споров должно увеличиться»,— резюмирует юрист.
"Guide Истории бизнеса. Юбиляры и события". Приложение №42от 30.11.2026, стр. 9