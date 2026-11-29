Отдельной сводной статистики по количеству корпоративных споров нет, отмечают эксперты, есть лишь общие данные. Согласно исследованию «Контур.Фокуса» для «Ъ», в первом полугодии 2026 года арбитражные суды возбудили свыше 761,8 тыс. дел против юридических лиц и ИП — на 7,57% больше, чем в первом полугодии 2025 года (708,2 тыс. дел), но на 1,7% меньше, чем в первом полугодии 2024 года (774,8 тыс. дел). Адвокат, основатель и руководитель юридической фирмы «Покровский и партнеры» Филипп Покровский видит в этих цифрах не взрыв конфликтности, а возврат к прежнему уровню после провала 2025 года, который юристы связывают с резким повышением госпошлин осенью 2024 года: минимальная пошлина по имущественному иску выросла с 3 до 10 тыс. рублей, максимальная — с 200 тыс. до 10 млн.