Особенно показателен в этом смысле пример ритейла — если еще более десяти лет назад основным каналом продаж были традиционные магазины, то сегодня значительная часть торговли переместилась на цифровые платформы. А успех бизнеса теперь зависит не только от качества товара, но и от логистики, цифровых каналов продаж и умения работать с покупательским спросом.