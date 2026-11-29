Преображение рынка
Перестройка
За последние три десятилетия российская экономика претерпела масштабную трансформацию. Изменились не только отдельные отрасли, но и сами принципы ведения бизнеса: способы производства, торговли, финансирования, продвижения товаров, взаимодействия с потребителями и государством. Эксперты рассказали, где именно эти изменения оказались наиболее заметны.
Если посмотреть на российскую экономику в исторической перспективе, можно сказать, что практически не осталось отраслей, которые не изменились бы под влиянием технологий, глобализации, новых потребительских привычек и геополитических процессов. Среди направлений, где трансформация оказалась особенно масштабной, эксперты выделяют розничную торговлю, финансовый сектор, промышленность и сферу IT.
«Прежде всего изменения связаны с глобальной цифровизацией экономики, изменением потребительских предпочтений, развитием новых технологий роботизации и автоматизации. При этом в последние годы дополнительным стимулом преобразований стали геополитические вызовы, санкционные ограничения и необходимость обеспечения технологической независимости страны»,— отмечает Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского отделения «Деловой России».
Особенно показателен в этом смысле пример ритейла — если еще более десяти лет назад основным каналом продаж были традиционные магазины, то сегодня значительная часть торговли переместилась на цифровые платформы. А успех бизнеса теперь зависит не только от качества товара, но и от логистики, цифровых каналов продаж и умения работать с покупательским спросом.
По словам Елены Дюкаревой, вице-президента Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, серьезные изменения произошли в промышленности и производстве. Предприятиям пришлось перестраивать технологические процессы, менять цепочки поставок и искать новые рынки. После 2022 года эти процессы ускорились благодаря развитию импортозамещения.
«Нефтегазовая промышленность и энергетика — одни из наиболее значимых отраслей российской экономики. В настоящее время здесь изменилась география экспорта углеводородов, увеличилось значение азиатских рынков, возросла роль внутреннего производства оборудования и технологий, происходит перестройка транспортной и трубопроводной инфраструктуры, а также усилилось внимание к энергетической безопасности регионов»,— делится Антонина Шаркова, заведующая кафедрой отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.
Значительно преобразились также сельское хозяйство и пищевая промышленность, став важными элементами экономической устойчивости страны. «Отдельно отмечу транспорт и логистику: изменение географии внешней торговли потребовало выстраивания новых маршрутов и партнерских связей. Например, для Ленинградской области, обладающей морскими портами и выгодным географическим положением, это направление имеет особое значение»,— добавляет госпожа Дюкарева.
Еще одна сфера — банковский сектор и финансовые услуги. В прошлом банки в основном предоставляли традиционные услуги: открытие счетов, выдачу наличных, кредитование, переводы. Большинство операций требовало посещения отделения. Сейчас банковская система трансформируется из-за цифровизации экономики, развития финансовых технологий, изменения потребительского спроса, конкуренции банков и небанковских финансовых платформ. «Появились мобильные банки и дистанционное обслуживание, развились онлайн-кредитование и электронные платежи, банковские карты стали массовым платежным инструментом, получили распространение Система быстрых платежей и QR-платежи, а сами банки превратились в цифровые экосистемы, предлагающие не только финансовые услуги»,— поясняет госпожа Шаркова.
Наконец, если в 1990-е годы IT-сектор только формировался, компьютеризация предприятий была ограниченной, а интернет не имел массового распространения. Теперь всемирная сеть стала основой многих бизнес-процессов, появились крупные российские цифровые компании, развились облачные технологии, электронная коммерция и цифровые платформы, компании перешли к электронному документообороту и автоматизации управления, увеличилось значение отечественного программного обеспечения, а искусственный интеллект стал инструментом производственной и управленческой деятельности.
Векторы перемен
Главное изменение, характерное для отраслей в целом, заключается в переходе от традиционных бизнес-моделей к технологически ориентированной экономике, в которой определяющее значение приобретают производительность труда, скорость принятия решений и эффективность использования ресурсов.
В промышленности, по словам господина Панова, все активнее внедряются роботизированные производственные комплексы, автоматизированные линии, технологии искусственного интеллекта и цифрового проектирования. Одновременно предприятия перестраивают производственные цепочки, осваивают выпуск ранее импортируемой продукции и развивают собственные инженерные компетенции.
Елена Дюкарева выделяет четыре ключевых процесса, характеризующих глобальные экономические изменения. Первый — цифровизация. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем российского рынка онлайн-торговли в 2025 году достиг 13,2 трлн рублей. Электронная коммерция стала полноценной частью экономики и открыла новые возможности для малого и среднего бизнеса. Второй — перестройка производственных и логистических цепочек. Компании пересматривают поставщиков, осваивают новые технологии и рынки, развивают собственные производственные компетенции.
Третий — повышение технологичности промышленности. Конкурентоспособность сегодня определяется автоматизацией, производительностью труда и способностью внедрять инновации. Так, по данным Росстата, добавленная стоимость в обрабатывающих производствах в 2025 году выросла на 3,9%. Четвертый процесс — изменение самого предпринимателя, когда на первый план выходят профессионализм команды, финансовая устойчивость, скорость принятия решений и способность работать в условиях неопределенности.
«Для Ленинградской области эти процессы особенно важны. Обрабатывающие производства формируют 27,4% ВРП региона, транспортировка и хранение — 14,6%. Инвестиции в основной капитал в 2025 году составили 1,593 трлн рублей. Это подтверждает высокий потенциал территории для дальнейшего развития промышленности и инфраструктуры»,— поясняет госпожа Дюкарева.
По словам госпожи Шарковой, особенно важно отметить, что российская экономика переживает не просто технологическую модернизацию, а структурную перестройку. Согласно анализу структурных изменений российской экономики за 2022–2025 годы, выпуск обрабатывающих производств увеличился на 19%, а их доля в ВВП достигла 14,4%. В частности, заметно выросло производство инвестиционных товаров. Таким образом, меняется не только то, как работают отдельные предприятия, но и структура отраслей в экономике страны.
Перспективы развития
За последние десятилетия российский бизнес прошел путь от формирования рыночных институтов и приватизации к цифровизации, платформенной организации и реорганизации производственных систем. Эксперты считают, что ближайшие пять-десять лет станут периодом дальнейшей структурной перестройки экономики. При этом развитие не будет одинаковым для всех отраслей. Наиболее перспективными представляются те бизнесы, которые смогут одновременно повышать производительность, обеспечивать технологическую независимость и создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. В целом же преимущество получат компании, способные быстрее других адаптироваться к новым условиям.
По словам Дмитрия Панова, в ближайшие десятилетия ключевым направлением развития российской экономики станет масштабное внедрение роботизации, автоматизации и технологий искусственного интеллекта практически во все отрасли предпринимательской деятельности. В промышленности приоритетами станут дальнейшее повышение производительности труда, развитие отечественного станкостроения, робототехники и выпуск высокотехнологичной продукции. В финансовой сфере — расширение цифровых платежных инструментов и автоматизация обслуживания клиентов.
По мнению Елены Дюкаревой, в торговле продолжится рост электронной коммерции, а конкуренция будет смещаться в сторону качества сервиса, скорости доставки и развития собственных брендов. В агропромышленном комплексе перспективы связаны с глубокой переработкой продукции, цифровизацией и повышением производительности. При этом одним из главных вызовов для всех останется кадровый вопрос. Новая экономика требует специалистов с современными компетенциями, поэтому инвестиции в людей и их профессиональное развитие становятся не менее важными, чем инвестиции в оборудование.
"Guide Истории бизнеса. Юбиляры и события". Приложение №42от 30.11.2026, стр. 9