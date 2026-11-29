Дело семейное
Построение бизнеса
Сегодня почти три четверти малого и среднего бизнеса в России — семейные компании, где работают супруги или родственники. При этом такая модель давно переросла представление о предпринимательстве «для своих» и стала основой для развития не только МСП, но и большого бизнеса. Корреспондент Guide Антонина Егорова разбиралась, может ли крупная компания на протяжении всей своей истории оставаться семейной и не вредит ли это делу.
В российской экономике семейное предпринимательство занимает значительное место. По оценке Торгово-промышленной палаты РФ, в малом и среднем бизнесе таких предприятий около 74%. Особенно заметны они в сельском хозяйстве, пищевом производстве, торговле и сфере услуг. «Что касается крупного сегмента, то российский семейный бизнес довольно молод: 55% компаний являются семейными в первом поколении, 37% — во втором и только 8% — в третьем»,— отмечает Мария Добрина, доцент кафедры моделирования и системного анализа факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ. В крупном российском бизнесе «семейность» — это чаще всего партнерство братьев, отца и детей, а не многовековая династия. При этом, в отличие от других стран, в него почти никогда не вовлекаются, к примеру, двоюродные братья или более дальние родственники.
«История частной собственности в России прервалась в 1917 году, а современный частный бизнес появился уже в 1980–1990-х годах, поэтому старейшим российским семейным компаниям 35–38 лет, в то время как в некоторых случаях в Европе и Азии можно говорить о не прерывавшихся вековых традициях. Среди крупных семейных историй в современной России можно привести такие компании, как "ФосАгро" (Гурьевы), АФК "Система" (Евтушенковы), группа "Синара" (Пумпянские), "Ташир" (Карапетян). Чаще всего это бизнес, основанный в 1990-е годы, для которого сейчас происходит очень непростой момент передачи между поколениями — чаще всего от первого ко второму. Примеры, где управление уже перешло к наследникам третьего поколения, малоизвестны»,— добавляет Дмитрий Кнатько, академический руководитель программы «Управление бизнесом» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Приоритетные направления
Традиционно семейный бизнес наиболее широко представлен в торговле, общественном питании, гостиничном бизнесе, сельском хозяйстве, производстве продуктов питания и сфере услуг. Например, для Ленинградской области, по словам Елены Дюкаревой, вице-президента Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, перспективны семейные проекты в агропромышленном комплексе, производстве локальных продуктов, гастрономии и экологическом туризме.
При этом, по мнению Дмитрия Панова, председателя Санкт-Петербургского отделения «Деловой России», наибольших результатов добиваются не столько предприятия определенных отраслей, сколько компании, где семейные традиции сочетаются с профессиональным управлением и долгосрочным планированием. «Особенно важна личная заинтересованность собственников в качестве продукции, деловой репутации и устойчивости компании. Ведь предприниматель, который рассчитывает передать свое дело детям или близким, как правило, оценивает результаты не только с точки зрения текущей прибыли, но и перспектив на десятилетия вперед»,— поясняет эксперт.
В целом, по словам госпожи Добриной, в первую очередь семейные компании доминируют там, где работают доверие, личные авторитет и сервис. Причина проста: в этих отраслях невысокий порог входа, важна репутация «своего» бизнеса у постоянных клиентов, а семейная модель снижает издержки на доверие и наем. «В тех ситуациях, когда ценность бизнеса создавалась не только капиталом, но и репутацией основателей, а также там, где характерен длинный инвестиционный цикл, можно чаще найти семейные компании. Из известных примеров — агробизнес и бизнес в пищевой промышленности ("Абрау-Дюрсо", "Мираторг", "Черкизово", "ЭкоНива"), девелопмент и строительство ("Ташир"). При этом в капиталоемких отраслях со стратегическим статусом чаще другой тип организаций, так как там высокие входные барьеры и большое значение часто имеет государство»,— добавляет господин Кнатько.
Вред или польза?
В целом, по словам экспертов, крупные семейные компании могут столкнуться с проблемой так называемой «ловушки основателя», где нежелание или неспособность основателя делегировать полномочия наемному руководителю может привести к тому, что компания остается ограниченной в части как механизмов управления, так и механизмов финансирования. «На практике мы знаем о многих успешных международных компаниях с семейным статусом: LVMH, Henkel, Samsung, Cargill. С 2015 года каждые два года консалтинговая компания EY и Университет Сан Галлена публикуют индекс крупнейших глобальных 500 семейных компаний (сохраняющих долю голосующих прав семьи: не менее 50% для частных и не менее 32% для публичных компаний). По данным последнего замера, 80% компаний показали выручку свыше $5 млрд, в них работают более 25 млн человек в 44 странах, в совокупности они генерируют почти $9 трлн. Ряд академических исследований также показывает, что бизнесу вредит не семейное владение как таковое, а скорее когда управление передается не от профессионала к профессионалу, а просто по семейному принципу»,— поясняет господин Кнатько.
Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой», отмечает: мировая практика показывает, что семейный бизнес может вырасти в крупную международную корпорацию, сохранив при этом свою преемственность. Достаточно вспомнить Lego, Ferrero или Mars. Некоторые из этих компаний существуют уже более ста лет и продолжают успешно развиваться под контролем семей основателей. «Нашей компании в этом году исполнилось 30 лет. И за все это время мы ни разу не усомнились в правильности выбранной модели управления. Мы с супругом четко разделяем зоны ответственности, и такое партнерство уже много лет доказывает свою эффективность. Безусловно, история знает и обратные примеры, когда по мере роста бизнеса семейные отношения начинали мешать его развитию. Но проблема здесь не в самом формате семейной компании, а в умении ее владельцев разграничивать личные и деловые отношения, договариваться и принимать решения в интересах бизнеса. Если эти принципы соблюдаются, семейное управление может стать не ограничением, а серьезным конкурентным преимуществом»,— уверена эксперт.
Главные преимущества семейного бизнеса, по словам господина Панова,— высокий уровень доверия между собственниками, оперативность принятия решений, преемственность ценностей и долгосрочная заинтересованность в развитии предприятия.
Вместе с тем существуют и объективные риски, такие как смешение семейных и деловых отношений или возможные конфликты между родственниками. «Хрестоматийный российский пример — спор наследников совладельца "М.Видео" Андрея Трубникова, умершего в 2021 году: на актив претендовали дети от двух браков и вдова. Такие конфликты бьют и по цене активов, и по управляемости»,— поясняет госпожа Добрина.
Также могут возникнуть сложности с привлечением внешних управленцев. «Размер компании не мешает сохранять семейную собственность. Однако важно разделять владение и управление. Компания может принадлежать одной семье, но управляться профессиональной командой. По мере роста бизнеса это становится необходимостью: масштабные производства, новые рынки и инвестиционные обязательства требуют профессионального менеджмента. Главный риск семейной компании — не родственные связи, а отсутствие четкого распределения полномочий. Когда должность определяется степенью родства, а не квалификацией, бизнес теряет эффективность. Поэтому семейное предприятие должно жить по законам профессионального бизнеса: иметь прозрачную финансовую систему, стратегию развития и понятные правила передачи управления следующему поколению»,— рассуждает госпожа Дюкарева.
Еще один важный вопрос — передача дела следующим поколениям. Важной особенностью российского бизнеса остается существенная зависимость успеха ряда компаний от так называемых «специфических» активов, зачастую построенных на отношениях рынка с фигурой основателя. Такой актив передать далее не получится, но и при передаче самой компании нередко возникают нюансы. Как отмечает госпожа Добрина, только 49% владельцев сегодня готовы передать бизнес родственникам, а при финансовой нестабильности свыше 40% уже готовы отдать его «чужим» — профессиональному управляющему или покупателю.
По словам господина Кнатько, в целом семейный фактор дает бизнесу возможность быть более устойчивыми в разные периоды времени в том числе за счет доверия внутри команды и иногда консервативной политики. Это особенно важно в такие изменчивые и кризисные периоды, как сегодня. Тем не менее, помимо общих рисков ведения бизнеса в 2026 году, к отличиям, специфичным для семейного бизнеса в РФ, можно отнести малый российский опыт в вопросах наследования и передачи управления и недостаточно развитую институциональную среду.
«Это особенно видно в институтах сохранения и передачи семейного владения, в том числе вследствие того, что большинство компаний, созданных в 1980–1990-х годах, еще не прошли через полноценные циклы передачи второму и третьему поколению. Тогда как за рубежом известны столетия семейных компаний, которые оставили за собой не только примеры выживания успешного бизнеса, но и множественные национальные практики устойчивых форм защиты бизнеса, которые в России создаются только сейчас. Например, понятие наследственных фондов в нашей стране возникло только недавно, в то время как в других странах понятие семейных трастов известно уже десятилетия»,— делится эксперт.
По словам Марии Добриной, на Западе есть семейные конституции, фонды, семейные офисы, развитая консалтинговая индустрия и само понятие family business как юридический и управленческий феномен. В России понятие «семейное предприятие» только-только вводится в законодательство на уровне регионов. Также в октябре Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, позволяющий семейным микропредприятиям получить статус социальных предприятий и определенную поддержку.
"Guide Истории бизнеса. Юбиляры и события". Приложение №42от 30.11.2026, стр. 8