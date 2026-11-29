Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой», отмечает: мировая практика показывает, что семейный бизнес может вырасти в крупную международную корпорацию, сохранив при этом свою преемственность. Достаточно вспомнить Lego, Ferrero или Mars. Некоторые из этих компаний существуют уже более ста лет и продолжают успешно развиваться под контролем семей основателей. «Нашей компании в этом году исполнилось 30 лет. И за все это время мы ни разу не усомнились в правильности выбранной модели управления. Мы с супругом четко разделяем зоны ответственности, и такое партнерство уже много лет доказывает свою эффективность. Безусловно, история знает и обратные примеры, когда по мере роста бизнеса семейные отношения начинали мешать его развитию. Но проблема здесь не в самом формате семейной компании, а в умении ее владельцев разграничивать личные и деловые отношения, договариваться и принимать решения в интересах бизнеса. Если эти принципы соблюдаются, семейное управление может стать не ограничением, а серьезным конкурентным преимуществом»,— уверена эксперт.