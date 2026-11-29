ИГОРЬ МАЛЮГОВ, СОУЧРЕДИТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК SKY TEAM: Кризис 2008 года дошел до проектного рынка в 2011-м, как раз, когда мы оканчивали университет. Строительный рынок замер, везде шли сокращения, и мы, молодые и голодные, брались за любую работу. Я и Карим Аливагабов занимались конструктивом, Павел Мыльников уже вовсю комплексно «ГИПовал». Именно в те годы начала формироваться команда, почти все главные специалисты ГК Sky Team — это ребята, с которыми мы выживали в 2010-е. В то время восемь проектов из десяти не реализовывались, оплаты прекращались на авансировании, все держалось на чистом энтузиазме — «не хлебом насущным, но духом единым»: мы приободряли друг друга.