Эволюция рынка строительного проектирования
Интервью
Проектировщики работают в начале инвестиционного цикла и первыми фиксируют, куда дует ветер. В год своего десятилетия о том, как балансировать между бюджетом, красотой и комфортом, за счет чего можно сдержать себестоимость квадратного метра без потери качества, рассказывают руководители петербургской группы компаний Sky Team.
Из кризиса в генпроектировщики
GUIDE: Проектный рынок Петербурга пережил несколько кризисов: от 2008 года до нынешних санкций и удорожания денег. Как формировались компании, которые сегодня занимают на нем заметное место? И как небольшие команды вырастали до генпроектировщиков, отвечающих за проект целиком?
ИГОРЬ МАЛЮГОВ, СОУЧРЕДИТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГК SKY TEAM: Кризис 2008 года дошел до проектного рынка в 2011-м, как раз, когда мы оканчивали университет. Строительный рынок замер, везде шли сокращения, и мы, молодые и голодные, брались за любую работу. Я и Карим Аливагабов занимались конструктивом, Павел Мыльников уже вовсю комплексно «ГИПовал». Именно в те годы начала формироваться команда, почти все главные специалисты ГК Sky Team — это ребята, с которыми мы выживали в 2010-е. В то время восемь проектов из десяти не реализовывались, оплаты прекращались на авансировании, все держалось на чистом энтузиазме — «не хлебом насущным, но духом единым»: мы приободряли друг друга.
Так мы дожили до 2016 года, когда окончательно сформировали идею выйти на рынок как генеральный проектировщик. Компетенции уже были, идейный кадровый состав тоже — так появился Sky Team. Первые комплексные проекты собирали по крохам, у каждого члена команды было имя, на которое шли заказчики, доверяя специалисту в первую очередь.
ДАРЬЯ ТИТОВА, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР: На старте компании приходилось выстраивать все процессы параллельно: формировать команду, погружаться в бизнес-логику застройщиков, притираться к требованиям рынка. Когда пошел стабильный результат, начали расти объемы и сложность задач. Появились новые крупные девелоперы, у каждого были свои стандарты и требования к продукту. За десять лет мы прошли путь от локальных объектов до проектирования масштабных жилых кварталов и комплексного освоения территорий. Сегодня компетенций хватает, чтобы реализовывать проекты любой сложности под разные сегменты рынка.
ЭДУАРД БРАЙЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ: На первом этапе в штате компании работало около 17 человек — в основном архитектурно-строительный блок, а часть инженерных разделов закрывалась на фрилансе. Однако, когда крупные застройщики начали доверять компании масштабные проекты, стало очевидно, что на длинной дистанции аутсорс не дает нужной управляемости. Чтобы гарантировать сроки и сквозную увязку всех разделов, мы целенаправленно собрали сильный костяк главных инженеров проектов и профильных специалистов внутри штата, что позволило полностью контролировать сроки и плотно вести авторский надзор на площадке.
Растить, а не искать
G: Основной актив проектной отрасли — люди, а опытных специалистов не хватает. Что выгоднее: растить специалистов с нуля или привлекать готовых? И чем сегодня удерживать молодых?
И. М.: Сейчас в штате 113 человек, и это очень хорошие для отрасли показатели. Причем мы принципиально набирали полностью «зеленых» ребят. Знаний наших главных специалистов и моих достаточно, чтобы обучить новичка, и это эффективнее, чем привлекать опытного и доказывать ему, что проектировать нужно иначе.
Для большинства мы первый и пока единственный работодатель. Молодежь приходит и прикипает к компании. Текучки почти нет, так как условия создаются с ориентиром на потребности современного поколения. Это нам раньше, кроме работы, ничего не требовалось, нынешнее поколение живет интересной жизнью в коллективе: волейбол, футбол, квизы, массовые спортивные мероприятия, группы по интересам. Люди, которым не близки ценности Sky Team, отсеиваются сами, остальные растут вместе с нами. С самого начала политика в компании семейная, она проникает в каждого сотрудника как ДНК.
Конкуренция за сотрудника
G: Рынок труда в строительном проектировании в последние годы столкнулся с двойным давлением. С одной стороны, сказались демографическая яма и отток части инженеров после пандемии. С другой — на петербургский рынок активно вышли московские девелоперы со своими бюджетами. Петербургские проектировщики от этого выиграют?
И. М.: Выход московских игроков действительно серьезно встряхнул рынок: они приходили с другими бюджетами и предлагали специалистам зарплаты в два раза выше петербургских. Для проектного бизнеса это непростой вызов: контракты в строительстве длинные, по полтора-два года, издержки на фонд оплаты труда выросли одномоментно, а цены действующих договоров оставались прежними. Тут-то нам и помогло, что с самого начала мы сделали ставку на взращивание своих кадров. Компанию удалось сохранить за счет сложившейся семейной культуры без жесткой иерархии и открытого диалога с каждым.
АНТОН МЕЛЬНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНЖЕНЕРНОГО ОТДЕЛА: После пандемии часть инженеров ушла в IT, добавилась демографическая яма — в итоге настало время, когда кандидаты конкурируют за место, а компании конкурируют за сотрудника. Создание собственного учебного центра и вклад в образование молодого специалиста — единственный путь к стабильным конкурентным преимуществам на рынке.
Партнерство на равных
G: Дорогая ипотека, спад продаж и высокая стоимость издержек заставляют застройщиков считать каждую статью расходов, к тому же покупатель жилья стал гораздо разборчивее. Как находить баланс между жестким бюджетом и качеством продукта?
Д. Т.: Экономия в нынешних реалиях точно на первом месте, при этом мы должны не только сохранить продукт, но и отвечать на повышенные ожидания потребителя. Покупатель сегодня понимает, за что платит высокие деньги: ему нужна не просто бетонная коробка, а продуманная, эргономичная, красивая и комфортная среда. Мы потратили много сил для переориентирования и адаптации проектов после ухода европейских брендов с рынка, отыскали новых поставщиков материалов и оборудования, отвечающих запросам отрасли. Наша задача как генпроектировщика — совместить жесткую смету и «продаваемую картинку». И судя по тому, что каждый следующий объект получается сильнее предыдущего, этот баланс удается удержать.
Э. Б.: Мы выстраиваем с заказчиком партнерство на равных. Застройщик ставит бизнес-задачу и задает финансовые рамки, а мы предлагаем оптимальные инженерные и конструктивные решения, оставаясь строго в границах нормативов. В условиях дорогих денег у девелоперов иногда возникает соблазн попробовать менее проверенные и дешевые решения — здесь наша задача вовремя просчитать риски и уберечь партнера от проблем на этапе эксплуатации. Комплексный подход позволяет увидеть проект целиком и заранее поправить узкие места. Там, где стороны слышат друг друга, весь проект выигрывает в экономике.
А. М.: Скорость принятия решений напрямую влияет на экономику девелопера: рыночная конъюнктура меняется быстрее, чем строятся дома, и выигрывает тот, кто быстрее проходит экспертизу и открывает продажи. Мы нацелены на темп и помогаем партнерам сокращать этот цикл, но всегда помним, что наш конечный потребитель — это тысячи семей, которым нужны тишина, тепло и удобная планировка.
G: Автоматизация и BIM-моделирование стали стандартом для крупных игроков. Какой реальный экономический эффект создание цифрового двойника дает девелоперу?
ИНГА ГРИГОРЬЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ BIM-ОТДЕЛА SKY TEAM: Мы развивали автоматизацию с момента основания компании: начинали с базовых шаблонов в конструктивном разделе, а с ростом компании создали собственную линейку плагинов, сложные параметрические семейства и систему внутренних регламентов. Сегодня в результате проектирования заказчик получает полноценный цифровой двойник будущего здания со всей атрибутивной информацией: от типа и марки бетона до характеристик дверного полотна и инженерного клапана. Для девелопера главная ценность здесь не в красивой 3D-картинке, а в прямом управлении издержками. Во-первых, информационная модель проходит постоянную автоматическую проверку на коллизии между разделами еще до выхода рабочих на площадку — это исключает дорогостоящие переделки на стройке. Во-вторых, из цифровой модели напрямую выгружается точная ведомость объемов работ и материалов для проведения тендеров без ручных пересчетов. В итоге сокращаются прямые издержки строительных компаний, что помогает реально сдерживать себестоимость продаваемого квадратного метра.
G: Где в этой цепочке уже приносит пользу искусственный интеллект, а где ему доверять пока нельзя?
И. Г.: Мы активно внедряем ИИ-инструменты как помощников в руках инженера и архитектора. Нейросети хорошо показывают себя на старте проекта при подготовке первичных визуализаций, а также при автоматическом контроле моделей на соответствие нашим внутренним стандартам и техническому заданию заказчика. Но полностью передавать проектирование жилых или промышленных объектов алгоритмам сегодня небезопасно: нейросеть не несет финансовой и уголовной ответственности за надежность конструкций, она может ошибиться в трактовке норм. Поэтому финальный ручной контроль всегда остается за инженером.
Э. Б.: В ежедневной работе нейросети отлично справляются с обработкой больших массивов PDF-чертежей и изображений: можно загрузить комплект документации и на выходе быстро получить структурированные таблицы в Excel с площадями, объемами или изменениями между версиями. Это снимает с главных специалистов механическую сверку и экономит время. А время, как мы знаем,— деньги.
G: Куда смещается фокус девелопмента в Петербурге и Ленобласти? Какими будут главные тренды в проектировании, в том числе инженерных систем, в следующее десятилетии?
Д. Т.: В черте города свободных пятен почти не осталось, поэтому девелоперы уходят в сложный редевелопмент бывших промзон, а в Ленинградской области идет масштабное комплексное освоение территорий, например, в Новосаратовке или Всеволожске. Вписать новый дом в плотную историческую застройку со старыми городскими сетями — задача на грани невозможного, поэтому точечная застройка в черте города уходит в премиальный сегмент.
А. М.: Параллельно меняются сами подходы к инженерии: сегодня главный тренд — энергоэффективность, «умная» диспетчеризация и максимальная компактность инженерных узлов, чтобы они не «съедали» полезную продаваемую площадь, но при этом работали бесшумно, создавая максимальный комфорт потребителю. Современные системы рекуперации, автоматического учета ресурсов и погодозависимого регулирования позволяют существенно сократить будущие коммунальные платежи жильцов и формируют качественно новый уровень комфорта.
И. М.: Строительный рынок становится сложнее, эконом-класс изжил себя, впереди эра комфорта. Благодаря тому, что технологии развиваются семимильным шагами, стоимость «комфортного» квадратного метра сравняется с ценой эконома. При этом основой конкуренции является не только финансовая лояльность застройщика — стоимость, система скидок и рассрочек, но и красота, атмосфера, а главное философия создаваемого жилого пространства. В таких условиях выигрывать будут генпроектировщики, которые главным образом ориентированы на человека, на его семейные интересы и современные запросы, чутко реагируя на любые «дуновения ветра».
"Guide Истории бизнеса. Юбиляры и события". Приложение №42от 30.11.2026, стр. 6