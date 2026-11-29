Е. М.: Мне кажется, самые интересные изменения пациент почувствует не в больнице, а за ее пределами. Сегодня врач знает о нашем состоянии то, что увидел на приеме. А между визитами проходит целая жизнь, о которой у него зачастую мало информации. «Умные» часы, медицинские датчики и домашние приборы постепенно смогут восполнить этот пробел. С согласия пациента данные будут поступать в МИС, а врач сможет замечать тревожные изменения, не дожидаясь следующего приема. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями. На мой взгляд, чем больше медицина будет знать о нашем здоровье, тем реже нам придется обращаться к врачу с уже возникшими проблемами.