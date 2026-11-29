Хорошая цифровизация облегчает работу врача и улучшает здоровье пациента
Интервью
Цифровизация здравоохранения меняет не только способы хранения медицинских данных, но и подходы к организации работы клиник, принятию врачебных решений и взаимодействию с пациентами. Какое место в этих процессах занимают медицинские информационные системы и что нового открывает применение искусственного интеллекта — об этом Guide поговорил с руководителями компании «СП.АРМ», разработчика медицинской информационной системы qMS.
В 2026 году qMS отмечает двадцатилетие. За это время система выросла в масштабируемую платформу, которую сегодня используют учреждения разного уровня, включая крупные федеральные медицинские центры. О том, как меняются задачи медицинских информационных систем (МИС) и каким будет следующий этап цифровизации — основатели и руководители «СП.АРМ» Александр Мартынов и Анатолий Долженков, а также их заместители Евгений Мартынов и Михаил Долженков рассказали в интервью.
От отдельных решений к единой среде
GUIDE: Как выглядела цифровизация медицины двадцать лет назад и какие задачи стояли перед разработчиками?
АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВ, СООСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Тогда перед отраслью прежде всего стояла задача перевода бумажных документов в электронные. Все мы помним бумажные медицинские карты, которые часто терялись, и рецепты, написанные от руки. Все это нужно было оцифровывать. Так что первые МИС во многом напоминали «умную пишущую машинку».
Начиная работу над qMS, мы изучали отечественный и зарубежный опыт создания медицинских информационных систем. Тогда цифра воспринималась как способ вести документы, собирать статистику и организовывать управленческий учет. Перед нами стояла задача заглянуть в будущее и создать систему, которая будет оставаться современной на протяжении многих лет. На мой взгляд, нам это удалось.
АНАТОЛИЙ ДОЛЖЕНКОВ, СООСНОВАТЕЛЬ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР: Принцип, на который мы опирались, сегодня называют платформенным: мы создавали не просто готовую МИС, а основу для разработки новых решений и их дальнейшего развития. Для этого использовали подход low-code/no-code — разработку с минимальным или нулевым написанием программного кода, позволяющую адаптировать и совершенствовать систему без постоянного привлечения программистов.
Решая задачу автоматизации отдельных процессов, мы пришли к комплексной платформе, которая поддерживает деятельность медицинской организации в целом. Возможность развиваться вместе с заказчиком, которую мы реализовали двадцать лет назад, остается одним из главных требований к современной МИС.
G: Что дала вашему продукту платформенная архитектура и какое место система qMS заняла в системе здравоохранения?
А. Д.: qMS — комплексная МИС, охватывающая медицинские, административные и управленческие процессы учреждения. Она поддерживает работу врачей и среднего медицинского персонала, охватывает лабораторную и лучевую диагностику, деятельность стационара и специализированных подразделений. С ее помощью ведутся управление ресурсами и лекарственным обеспечением, финансовый учет и расчеты по ОМС. Взаимодействие с пациентами также организуется с помощью МИС, в том числе с использованием внешних систем и телемедицины.
Важно, что эти модули не существуют отдельно друг от друга, а работают в едином информационном пространстве, универсальном для организаций разных профилей и доступном с разных устройств. Врач назначает исследование, лаборатория выполняет его, результат возвращается в систему и становится частью истории наблюдения. При этом сведения могут использоваться не только для лечения, но и для планирования и для управления больницей.
Именно поэтому qMS выбирают федеральные медицинские центры, региональные больницы и частные клиники, расположенные в 23 регионах России. Один из примеров масштабного внедрения qMS — проект в Красноярском крае, где система входит в число двух региональных МИС. Среди наших клиентов — крупные федеральные учреждения: Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России (ВЦЭРМ), Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. В системе работают более 150 тыс. пользователей.
Как информатизация меняет здравоохранение
G: Насколько выросли требования медицинских организаций к информационным системам? Чего хотят от цифры врачи и пациенты?
А. М.: За двадцать лет изменились не только технологии, но и само понимание того, как должна быть организована медицинская помощь. Сегодня медицинским организациям недостаточно просто автоматизировать работу. Важно улучшать процессы и делать их эффективнее. Вместе с программным обеспечением мы предлагаем учреждениям технологии и методики, которые помогают менять организацию работы.
ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: МИС должна облегчать рутинную работу врача, освобождая время для лечения пациентов. Поэтому основной запрос связан с сокращением повторяющихся действий, исключением дублирования информации, упрощением поиска данных и заполнения документации. Часть рутины уже можно автоматизировать: появляются голосовой ввод, подсказки, инструменты автоматического оформления документов. При этом руководителям важно понимать, что происходит в больнице: где перегружены специалисты, как используются ресурсы, на каких этапах возникают проблемы.
У всех больниц главная задача — качественно лечить людей. Но устроена их работа по-разному. Например, в Центре им. Алмазова система должна учитывать сложные процессы высокотехнологичной медицинской помощи, где в лечении пациента участвует множество специалистов. А в лаборатории РКБ им. Куватова один из важных вопросов — снижение ошибок при проведении исследований. По данным больницы, за три года использования qMS количество лабораторных дефектов сократилось на 75%. Даже у двух больниц одного профиля могут быть существенные различия в организации работы. А платформенная архитектура позволяет адаптировать систему под особенности конкретного учреждения.
Однако здесь есть ловушка: можно прекрасно автоматизировать неэффективный процесс. Он перейдет в цифру, но лучше от этого не станет. Поэтому мы стараемся не просто подстраивать систему под привычную работу больницы, а вместе с заказчиком разбираться, что в этой работе действительно стоит изменить.
G: Как изменилась роль данных в управлении медицинской организацией? Почему они становятся ключевым ресурсом цифрового здравоохранения?
А. М.: Данные используются не только врачами при оценке состояния пациента и не только руководителями при управлении лечебным учреждением, но и государством при планировании и развитии системы здравоохранения, и IT-специалистами при обучении ИИ-моделей. Во всех этих сценариях качество принимаемых решений напрямую зависит от достоверности и полноты данных. И мы видим свою задачу в том, чтобы обеспечить их высокое качество.
А. Д.: Структурированные данные позволяют видеть не отдельные документы, а весь лечебный процесс целиком. Результаты лабораторной и лучевой диагностики, назначения врача, история наблюдения пациента — все это должно быть связано, и тогда оценивать и улучшать результаты работы будет быстрее и проще.
G: Сейчас ИИ уже стал самым модным словом в медицине. Как отличить реальную пользу от маркетинга?
МИХАИЛ ДОЛЖЕНКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА: В вопросе применения ИИ в медицине можно выделить два подхода. Первый предполагает использование общедоступных ИИ-моделей. В таком случае врач передает ИИ данные приема или медицинской карты и получает заключение, которое переносит в документацию, не анализируя самостоятельно. При этом ответственность за принятое решение по-прежнему остается за специалистом. Подобная практика в перспективе может привести к серьезным проблемам.
Второй подход, который становится общемировым трендом, предполагает использование ИИ не для замены мышления врача, а для его поддержки. При таком сценарии система не предлагает готовых решений, а подсказывает, какие дополнительные вопросы задать пациенту, на какие симптомы обратить внимание, какую информацию уточнить.
При этом принципиально важно, чтобы рекомендации ИИ опирались на российскую нормативную базу и действующие клинические рекомендации, а не только на обобщенные знания. В этом случае ИИ становится инструментом, который помогает врачу принимать более обоснованные решения, сохраняя за ним ведущую роль.
Е. М.: Кажется, достаточно добавить две буквы «ИИ» к названию продукта, чтобы он стал современным. Но я бы начал с другого вопроса: стало ли врачу легче работать? Представьте обычный прием. Нужно быстро разобраться в истории болезни, изучить результаты исследований, принять решение и оформить документы. Если ИИ помогает найти важную информацию, заметить противоречия и подготовить черновик записи, это уже реальная польза. А если ради ИИ приходится открывать еще одну программу и переносить туда данные, мы облегчили врачу работу или добавили новую? Именно из этой логики мы исходим, развивая медицинского ИИ-ассистента в qMS. Для нас важно, чтобы он становился частью привычной работы врача, а не еще одним инструментом, требующим дополнительного внимания.
А. Д.: Одно из ключевых направлений развития ИИ в медицине — анализ результатов исследований. Не каждый врач, особенно если он не специализируется в кардиологии, может расшифровать кардиограмму. ИИ способен помочь получить дополнительную информацию, которую специалист оценивает сам.
ИИ помогает закрывать задачи, связанные с постановкой диагноза, а также участвует в сложной работе с клиническими рекомендациями. У человека часто бывает несколько заболеваний одновременно, и рекомендации необходимо согласовать с учетом конкретной ситуации. Это трудоемкая работа, в которой ИИ может собрать и проанализировать большой объем данных, сопоставить информацию и подготовить варианты для рассмотрения. При этом анализ не заменяет клинического опыта врача и его способности учитывать индивидуальные особенности пациента. Именно врач оценивает предложенные варианты в контексте полной картины заболевания и выбирает тактику лечения. Решение всегда за ним.
Нестандартный сценарий применения ИИ — организация консилиумов. Для этого используется продукт, воспроизводящий работу медицинского консилиума — совещания врачей, на котором уточняют диагноз и выбирают тактику лечения. В системе запускается несколько независимых ИИ-агентов: каждый анализирует случай с позиции своей специальности, формулирует выводы и сопоставляет их с мнениями других агентов. Они могут спорить между собой, выявлять противоречия и обращать внимание на обстоятельства, которые могли остаться незамеченными. Еще один агент обобщает результаты обсуждения и выступает в роли «главврача», формируя общую картину. Результаты получаются интересные. Но и в этом случае ИИ остается помощником врача, а не заменяет его решение.
G: Как оценить эффективность цифровизации и какую роль здесь играет международный опыт?
Е. М.: Еще на старте развития продукта мы учитывали международную экспертизу, и она по-прежнему остается для нас важным ориентиром. Например, «СП.АРМ» сотрудничает с глобальной некоммерческой организацией HIMSS, которая разрабатывает стандарты оценки цифровой зрелости медучреждений и помогает внедрять передовые IT-решения. Мы являемся единственным в России сертифицированным консультантом организации и поэтому хорошо знакомы с ее подходом. Оценка строится не вокруг количества внедренных технологий. Гораздо важнее, насколько цифровые инструменты встроены в процессы, как они используются, помогают ли обеспечивать безопасность пациента и повышать качество помощи.
Например, в рамках подготовки к оценке HIMSS в РКБ Татарстана (отмечена шестым уровнем) для идентификации пациентов на всех этапах оказания помощи начали использовать многофункциональные мобильные посты — смарт-тележки с компьютерным оборудованием. Они позволяют медсестрам работать с информацией у постели пациента, сокращают перемещения и повышают безопасность процедур. По данным больницы, персонал экономит до полутора часов в день, а количество инцидентов свелось к нулю.
ВЦЭРМ в начале 2020-х получил наивысший — седьмой уровень HIMSS. Мы участвовали в подготовке учреждения к оценке. Это стало подтверждением экспертности для нас, а для самой организации — результатом комплексной работы с цифровыми инструментами и процессами. Можно внедрить много решений, но если сотрудники работают по старым схемам и дублируют информацию, сама по себе технология не приведет к трансформации.
Медицина вокруг пациента
G: Как изменится медицинская помощь в ближайшие годы?
А. М.: Мы переходим к этапу, когда цифровизация начинает менять саму парадигму работы здравоохранения. Важно не просто перенести существующий процесс в информационную систему, как это было раньше. Необходимо пересмотреть эти процессы с учетом возможностей новых технологий работы с информацией для повышения качества и доступности медицинской помощи.
Один из ключевых векторов — переход от преимущественно лечебной модели к профилактической. В мире давно обсуждают концепцию «медицины 4П»: персонализированной, предиктивной, превентивной и партисипативной, то есть предполагающей активное участие пациента. Раньше такой подход был доступен главным образом небольшим группам людей, а сегодня цифровые технологии позволяют постепенно масштабировать его на большие группы населения и целые регионы.
Е. М.: Мне кажется, самые интересные изменения пациент почувствует не в больнице, а за ее пределами. Сегодня врач знает о нашем состоянии то, что увидел на приеме. А между визитами проходит целая жизнь, о которой у него зачастую мало информации. «Умные» часы, медицинские датчики и домашние приборы постепенно смогут восполнить этот пробел. С согласия пациента данные будут поступать в МИС, а врач сможет замечать тревожные изменения, не дожидаясь следующего приема. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями. На мой взгляд, чем больше медицина будет знать о нашем здоровье, тем реже нам придется обращаться к врачу с уже возникшими проблемами.
G: Каким будет следующий этап цифровизации здравоохранения? Расскажите о новых задачах и перспективах развития системы qMS.
А. М.: Мы видим развитие qMS в сторону комплексного сопровождения пациента на протяжении всего взаимодействия с медициной — от профилактики и раннего выявления рисков до лечения и наблюдения. Следующий шаг — использование накопленных данных для управления здоровьем всего прикрепленного населения. Ключевой элемент здесь — объединение информации из разных источников: медицинских карт, диспансеризации, обследований и носимых устройств — в единой доверенной среде. ИИ работает как встроенный инструмент системы: анализирует накопленную историю и подсвечивает врачу изменения, требующие внимания. Такой подход позволяет выявлять риски до появления симптомов и действовать превентивно.
При этом комплексный подход предполагает взаимодействие не только медицинских организаций, но и других служб, которые участвуют в сопровождении человека. В настоящее время мы реализуем этот подход в наших продуктах по комплексной реабилитации и ранней помощи. МИС должна охватывать разные этапы жизни и работать на сохранение здоровья, а не на объем оказанных услуг. Горизонты здесь шире одной больницы, шире одного города и даже региона — и задачи перед нами стоят более амбициозные и интересные.
М. Д.: Одно из ключевых направлений развития цифрового здравоохранения — переход к пациентоцентричной модели, предполагающей активное участие человека в заботе о здоровье. Поэтому сервисы для пациента — один из приоритетов: важно, чтобы человек понимал назначения, получал напоминания и рекомендации, а связь с медучреждением не обрывалась после выписки. Система помогает держать маршрут лечения прозрачным и управляемым.
Отдельная часть этого направления — развитие ИИ-ассистентов для пациентов. На наш взгляд, здесь стоит придерживаться того же принципа, что и при создании инструментов для врачей. ИИ должен помогать, а не подменять принятие решений. Он может провести предварительный опрос, собрать и проанализировать информацию о состоянии пациента, подсказать, к какому специалисту обратиться и насколько срочно необходима консультация. Это позволит сократить время на сбор первичных данных, снизить нагрузку на врачей и сотрудников регистратуры, сделать получение помощи удобнее. Однако ИИ не должен ни ставить диагнозы, ни подталкивать к самолечению.
Еще одна тема, которую невозможно не затронуть,— повышение качества и безопасности помощи. Врачебные ошибки остаются серьезной проблемой во всем мире, и задача МИС — помогать предотвращать их, своевременно обращая внимание специалистов на возможные риски. Например, использование браслетов для идентификации пациентов и штрихкодирования лекарственных препаратов позволяет контролировать правильность назначений и выдачи медикаментов, исключать путаницу с пациентами и дозировками.
А. Д.: Круг пользователей МИС расширяется. Раньше такие системы в первую очередь создавались для врачей. Сейчас важно развивать инструменты для среднего медперсонала, которому также приходится работать с большим объемом информации, назначениями и процедурами. Цифровая поддержка должна помогать сотрудникам разных подразделений и учитывать специфику их задач. Параллельно мы расширяем сферу применения системы: начинаем охватывать центры протезирования и реабилитации, развиваем направление ранней помощи и профилактики.
Таким образом, МИС постепенно выходит за пределы привычных задач автоматизации учреждения и становится инструментом, помогающим выстраивать взаимодействие разных специалистов и служб, сопровождать пациента и решать задачи, для которых раньше не было единого цифрового решения.
Мы движемся к модели, в которой технологии помогают заботиться о здоровье непрерывно: предупреждать развитие заболеваний, вовремя выявлять риски, сопровождать пациента во время лечения и после него. Для этого необходимо объединять данные, создавать условия для взаимодействия между разными организациями и службами, использовать возможности ИИ и развивать новые цифровые сервисы.
В этом и заключается наша долгосрочная задача: создавать не просто цифровые решения для медицины, а технологическую основу здравоохранения, ориентированного на человека. Ведь главный результат цифровизации — не количество автоматизированных процессов, а возможность вовремя оказать помощь и сохранить здоровье.
"Guide Истории бизнеса. Юбиляры и события". Приложение №42от 30.11.2026, стр. 4