За три десятилетия отечественный бизнес прошел путь, на который в других странах ушел век: приватизация, первые рыночные институты, череда кризисов, цифровизация, а после 2022 года — перестройка производственных и логистических цепочек. Пережить все это и сохранить себя — уже достижение. Тем более что нынешний год к торжествам не слишком располагает. При ключевой ставке 14% компании занимают на оборотные средства и рефинансирование, а не на новые заводы. Венчурный рынок за девять месяцев сжался на 40%, прибыль страховщиков сократилась вдвое.