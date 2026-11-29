Возраст доверия
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Юбилей компании в России — событие не только праздничное, но и статистическое. История частной собственности прервалась в 1917 году и возобновилась лишь в конце 1980-х, поэтому старейшим семейным компаниям сегодня 35–38 лет. По европейским меркам это юность. По российским — почти солидный возраст.
За три десятилетия отечественный бизнес прошел путь, на который в других странах ушел век: приватизация, первые рыночные институты, череда кризисов, цифровизация, а после 2022 года — перестройка производственных и логистических цепочек. Пережить все это и сохранить себя — уже достижение. Тем более что нынешний год к торжествам не слишком располагает. При ключевой ставке 14% компании занимают на оборотные средства и рефинансирование, а не на новые заводы. Венчурный рынок за девять месяцев сжался на 40%, прибыль страховщиков сократилась вдвое.
Однако именно в такие периоды и становится понятно, чего стоит возраст. Компания с историей — это не только активы, но и репутация, накопленная годами, и привычка считать результат на десятилетия вперед. Неслучайно почти три четверти малого и среднего бизнеса в России — семейные предприятия: там, где многое держится на доверии, оно обходится дешевле любого кредита.
Впрочем, у зрелости свои испытания. Основатели 1990-х сейчас передают дело следующему поколению, а опыта такой передачи у страны почти нет. Наследственные фонды появились совсем недавно, понятие семейного предприятия только входит в региональное законодательство. Конфликты акционеров называют одним из главных рисков года, и суды все чаще выясняют, кто и как на самом деле управлял компанией.
Так что юбилей — хороший повод для честного разговора. О том, что удалось построить. И о том, кому это предстоит передать. Герои этого приложения выросли вместе с российским рынком и во многом определили его форму. Их опыт — история не столько везения, сколько умения меняться быстрее обстоятельств. Тридцать лет — возраст, когда у бизнеса уже есть прошлое, но еще нет традиции. Ее как раз и предстоит создать.
"Guide Истории бизнеса. Юбиляры и события". Приложение №42от 30.11.2026, стр. 3