По мнению Алексея Овсянникова, эксперта по запуску и масштабированию бизнеса и ментора Alchemist Accelerator, Петербургу не хватает не только собственного венчурного фонда, но и механизма, который связывал бы университетские команды с реальным бизнесом и инвесторами. Стартапам нужны наставники с практическим опытом создания и развития компаний — специалисты, которые могут помочь проверить востребованность идеи, доработать продукт и вывести его на рынок. «Вузы часто делают продукт просто потому, что могут, а не потому, что он нужен рынку»,— отмечает эксперт.