Петербург ищет деньги для стартапов
Венчурные инвестиции
Венчурные инвестиции в России за девять месяцев 2026 года сократились на 40%. Чтобы прорваться на рынок, петербургским стартапам приходится искать не только капитал, но и первого крупного заказчика.
Венчурный рынок России продолжает сжимается. По данным Московского венчурного фонда (МВФ), в январе — сентябре 2026 года инвесторы провели 99 сделок с российскими технологическими компаниями на 6,8 млрд рублей. Годом ранее было 136 сделок на 11,41 млрд рублей. Три четверти инвестиций в текущем году досталось московским компаниям, причем доля столицы за год выросла на 15%. Отдельной статистики по Петербургу фонд не приводит.
Сделки на паузе
Сокращение рынка эксперты связывают прежде всего с дорогими деньгами и неопределенностью с выходом из инвестиций. При ключевой ставке 14% стартапу приходится конкурировать с депозитами и облигациями, которые дают двузначную доходность при существенно меньшем риске. Инвестор же может ждать продажи компании или другого способа вернуть вложения пять-семь лет.
«На пике, в 2021 году, российские стартапы привлекли 191 млрд рублей. Нынешние показатели несопоставимы с тем уровнем. Это уже не коррекция: рынок сжался в десятки раз и пока только ищет, где остановиться»,— говорит основатель Family Office D1 Capital Данила Ладнюк.
По данным МВФ, пять крупнейших сделок за девять месяцев принесли 3,19 млрд рублей, или 46,9% всех инвестиций. Значительная часть капитала сосредоточена в нескольких проектах, а небольшим командам приходится бороться за оставшиеся деньги. Одновременно меняется состав инвесторов: частные фонды увеличили долю с 56,6 до 61,7%, хотя объем их вложений сократился на 35%, до 4,19 млрд рублей. Бизнес-ангелы снизили инвестиции на 62,5%, до 1,19 млрд рублей, а их доля упала с 27,7 до 17,5%. Доля корпоративных инвесторов выросла с 8,1 до 10,3%.
«Фонды обычно приходят позже, когда у компании уже есть выручка. А самые первые деньги раньше давали как раз бизнес-ангелы. Получается, что даже сильному проекту на старте почти негде их взять»,— поясняет господин Ладнюк.
Предприниматель и частный инвестор Илья Кутнюк отмечает, что при высокой ставке венчурные вложения проигрывают более предсказуемым инструментам. По его словам, сейчас инвесторы чаще ждут от стартапа не обещаний быстрого роста, а подтвержденного спроса, выручки и понятной экономики.
Управляющий партнер компании «МТК Консалтинг» Денис Медведев считает, что венчурный рынок практически перестал работать в прежнем формате. «Стартап с его крайне высоким риском не может конкурировать с банковским вкладом под 13% годовых, а пятилетние облигации федерального займа приносят больше 16%. Деньги получают только те проекты, в которые инвестор очень сильно поверил»,— говорит он.
По мнению господина Медведева, одна из главных проблем — отсутствие понятного механизма выхода из инвестиций. Молодой компании трудно выйти на биржу, а потенциальным покупателем чаще всего становится крупная корпорация. «Деньги в технологиях есть, просто их тратят на покупку уже работающих компаний, а не на поддержку новых»,— говорит господин Ладнюк.
Ставка на инженерию и корпоративный спрос
Для Петербурга эта ситуация особенно чувствительна: город располагает сильной инженерной, научной и IT-базой, но разработчикам необходимо довести технологии до промышленного применения. Господин Кутнюк относит к перспективным для города отраслям ИИ, промышленную автоматизацию, робототехнику, энергетические технологии и разработку программного обеспечения.
Один из заметных примеров — петербургская Just AI. В январе L Venture группы «Ланит» приобрела около 4,2% компании, сумма сделки не раскрывалась. По данным, приведенным господином Кутнюком, выручка Just AI за 2025 год превысила 1,4 млрд рублей против 650 млн годом ранее. Компания вышла на прибыль и развивает продукты генеративного ИИ. Этот пример показывает, что технологический бизнес может расти не только за счет новых раундов, но и за счет продаж корпоративным клиентам.
Денис Медведев из петербургских стартапов выделяет проект «Эксепто», реализуемый Selectel и командой ИТМО для внедрения ИИ в корпорациях. Selectel вкладывает в проект около 1 млрд рублей. Связка разработчиков, университетов и крупных компаний особенно важна для Петербурга. В городе есть и свои льготы для стартапов, добавляет господин Медведев. Например, проекты со статусом МТК освобождены от регионального налога на прибыль на 2025–2030 годы.
В качестве интересных для инвестиций направлений господин Медведев выделяет промышленную робототехнику, прикладной ИИ для отраслей на готовых моделях, кибербезопасность, оборудование и материалы для электроники, а также замену иностранного корпоративного софта.
Генеральный директор и основатель AiHummer Леон Сокиркин ставит на промышленное компьютерное зрение, робототехнику и цифровое проектирование. Правда, он предупреждает, что именно переход от прототипа к серийному внедрению становится для таких компаний самым трудным этапом. «Нужны испытательная площадка, первый промышленный заказчик и деньги на доработку. Поддержку полезно связывать с этими этапами, а не только с победой в акселераторе»,— считает господин Сокиркин.
Еще одно направление, в котором Петербург уже сформировал заметный рынок,— разработка компьютерных игр. По оценке господина Кутнюка, объем городского геймдева по итогам 2025 года составил около 33,7 млрд рублей, увеличившись на 21%. Это отдельный сегмент креативной экономики, но его развитие также зависит от доступа к капиталу, кадров и возможности масштабировать продукт на внешние рынки.
Городские власти и бизнес обсуждают и инфраструктурные инструменты. По словам господина Ладнюка, в Петербурге рассматривается создание регионального венчурного фонда объемом 1–2 млрд рублей. В качестве ориентира приводится Татарстан, где фонд поддержал более 780 проектов на 7,4 млрд рублей. Кроме того, в городе рассматривают создание единой платформы, которая должна связать разработчиков, инвесторов и потенциальных заказчиков. Начать ее разработку планировали в конце 2026 года.
По мнению Алексея Овсянникова, эксперта по запуску и масштабированию бизнеса и ментора Alchemist Accelerator, Петербургу не хватает не только собственного венчурного фонда, но и механизма, который связывал бы университетские команды с реальным бизнесом и инвесторами. Стартапам нужны наставники с практическим опытом создания и развития компаний — специалисты, которые могут помочь проверить востребованность идеи, доработать продукт и вывести его на рынок. «Вузы часто делают продукт просто потому, что могут, а не потому, что он нужен рынку»,— отмечает эксперт.
Восстановление зависит от стоимости денег
Если раньше успешным мог считаться стартап, вышедший на следующий инвестиционный раунд с более высокой оценкой, то теперь эксперты предлагают смотреть на выручку, прибыльность компании и способность развиваться без постоянного привлечения внешних денег.
Леон Сокиркин предлагает оценивать успех не по объему привлеченных инвестиций, а по устойчивости продаж и масштабированию. В качестве примера он приводит петербургскую образовательную робототехническую компанию РОББО, продукция которой используется в 44 странах, а сеть насчитывает более 150 франшиз.
Для Петербурга принципиально важно, чтобы научная разработка не оставалась лабораторным проектом. По словам экспертов, коммерческий успех появляется там, где команда может не только создать технологию, но и встроить ее в производственный процесс, доказать экономический эффект и повторить внедрение у нескольких заказчиков.
По итогам 2025 года МВФ оценивал российский рынок примерно в 15 млрд рублей и 182 сделки. В 2026 году эксперты не ожидают возвращения к этому уровню. Денис Медведев прогнозирует, что рынок завершит год примерно с 10 млрд рублей инвестиций. Илья Кутнюк оценивает вероятный объем в 9–11 млрд рублей.
«Наступило затишье, усугубленное новым ИИ-трендом: сейчас будет время стартапов одного человека или команды из пяти человек, которые в состоянии сделать серьезный продукт благодаря AI без гигантских инвестиций. Таких стартапов будет появляться все больше, но инвесторы им особо не нужны»,— говорит основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ ПАРК РУС» Дмитрий Гачко.
«Доля региональных стартапов взлетит до 30–32% благодаря развитию фондов и технопарков. Москва и Питер, по-прежнему, займут до 25% объемов рынка, но акцент сместится на промышленные и аграрные прорывы»,— прогнозирует основатель онлайн-платформы инвестплатформы Lender Invest Дмитрий Исаков.
Что касается прогнозов на 2027 год, то серьезного прорыва ждать не стоит, считает господин Овсянников. «Многое будет зависеть от динамики ключевой ставки. При ее снижении часть средств с депозитов может перейти в другие инвестиционные инструменты, в том числе венчурные. Поэтому следующий год может стать скорее периодом стабилизации и завершения падения, чем быстрого восстановления рынка»,— резюмирует он.
"Guide Истории бизнеса. Юбиляры и события". Приложение №42от 30.11.2026, стр. 3