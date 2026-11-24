Полиция изъяла нелегальные сигареты и вейпы на 18 млн рублей в Новороссийске
В Новороссийске изъяли нелегальную никотиносодержащую продукцию на сумму более 18 млн руб. Незаконную торговлю табачными изделиями и электронными системами доставки никотина без обязательной маркировки выявили сотрудники городской полиции совместно с коллегами из краевого управления ФСБ и Краснодарской таможни.
По данным правоохранительных органов, индивидуальный предприниматель хранил и продавал немаркированную продукцию в торговом помещении на улице Кутузовской. В ходе оперативно-профилактического мероприятия силовики обнаружили и изъяли 3 768 электронных систем доставки никотина, 5 729 емкостей с жидкостью для заправки электронных сигарет и 4 187 упаковок снюса.
Экспертиза подтвердила, что изъятая продукция содержит никотин и не соответствует требованиям законодательства. Ее общую стоимость оценили более чем в 18 млн руб.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (оборот немаркированной продукции). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.