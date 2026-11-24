По данным правоохранительных органов, индивидуальный предприниматель хранил и продавал немаркированную продукцию в торговом помещении на улице Кутузовской. В ходе оперативно-профилактического мероприятия силовики обнаружили и изъяли 3 768 электронных систем доставки никотина, 5 729 емкостей с жидкостью для заправки электронных сигарет и 4 187 упаковок снюса.