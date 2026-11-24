Лидера «Яблока» в Удмуртии не пустили на сессию Госсовета республики
Ия Боронина назвала это «дискриминацией по политическому признаку»
Председателя партии «Яблоко» в Удмуртии Ию Боронину не допустили на сессию регионального парламента. Об этом она написала в Telegram, приложив к посту видеозапись.
«Охране Госсовета поступил приказ не пропускать меня в здание. Формальная причина — изменение регламентирующего документа»,— написала госпожа Боронина.
Она назвала это «дискриминацией по политическому признаку, замаскированной под регламентную правку», сославшись на федеральное законодательство о политических партиях и Конституцию. «Яблочница» направила обращение в прокуратуру.
24 ноября состоялось заседание Госсовета Удмуртии, где рассматривался проект бюджета республики на 2027—2029 годы. Годом ранее Ия Боронина выступала с докладом как представитель непарламентской партии. Выступление длилось 10 минут.