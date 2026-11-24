Общественные обсуждения документа проходили с 6 октября по 6 ноября. В их рамках, в частности, поступили коллективные обращения с предложением сохранить действующие положения о содержании прилегающих территорий. Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела все замечания на заседании 9 ноября, однако предложения по этому вопросу отклонила.