В Анапе продолжают пересматривать правила благоустройства
В Анапе продолжается актуализация Правил благоустройства. Проект документа прошел публичные консультации и общественные обсуждения, а также получил положительные заключения по оценке регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизе Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
По ее словам, при подготовке изменений учитываются практика применения действующих правил, выявленные проблемные вопросы, поправки федерального законодательства и опыт других муниципалитетов. В настоящее время антикоррупционную экспертизу проекта продолжает прокуратура.
Общественные обсуждения документа проходили с 6 октября по 6 ноября. В их рамках, в частности, поступили коллективные обращения с предложением сохранить действующие положения о содержании прилегающих территорий. Комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела все замечания на заседании 9 ноября, однако предложения по этому вопросу отклонила.
Заключение комиссии с результатами рассмотрения обращений опубликовано в газете «Анапское Черноморье» от 17 ноября 2026 года. Работа над проектом продолжается в установленном законодательством порядке.