Между Тындой и Анапой запустят дополнительный поезд на Новый год
В новогодние праздники между Тындой и Анапой запустят дополнительный пассажирский поезд №235/236. Состав будет курсировать в декабре 2026 года и январе 2027 года. Продажа билетов уже открыта. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
Поезд формирования Дальневосточного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» назначили для перевозки пассажиров в период зимних праздников.
Из Тынды состав отправится 23 и 30 декабря 2026 года, а также 6 января 2027 года. В обратном направлении, из Анапы, поезд будет отправляться 29 декабря, 5 и 12 января.
В составе предусмотрены плацкартные и купейные вагоны. По маршруту следования поезд будет делать остановки на нескольких крупных железнодорожных станциях. Среди них — Юктали, Новая Чара, Таксимо, Северобайкальск, Вихоревка, Иланская, Красноярск, Мариинск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград и Краснодар.
По информации Восточно-Сибирской железной дороги, в состав поезда Тында — Анапа включат вагоны, следующие по маршруту Северобайкальск — Анапа.
Билеты на дополнительные рейсы доступны для приобретения. Поезд будет работать в течение новогоднего периода по установленным датам отправления из Тынды и Анапы.