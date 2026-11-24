В новогодние праздники между Тындой и Анапой запустят дополнительный пассажирский поезд №235/236. Состав будет курсировать в декабре 2026 года и январе 2027 года. Продажа билетов уже открыта. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.