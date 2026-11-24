Экс-инспектора таможни в Новороссийске обвинили во взятке на 600 тысяч рублей
В Новороссийске бывшему ведущему инспектору отдела специальных таможенных процедур Новороссийской таможни предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, с января 2021 года по декабрь 2025 года он получил от руководителя коммерческой организации более 600 тыс. руб. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.
По данным следствия, не позднее января 2021 года к сотруднику таможни обратился генеральный директор организации. Он попросил оказать содействие в беспрепятственном прохождении таможенного контроля товаров. Фигурант согласился выполнить просьбу и потребовал регулярно передавать ему денежные средства в качестве взятки.
В результате, как полагает следствие, в течение почти пяти лет бывший инспектор получил от руководителя предприятия более 600 тыс. руб. Его предполагаемая противоправная деятельность была выявлена и пресечена правоохранительными органами.
Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника таможни расследуется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
В отношении руководителя организации, передававшего деньги, также возбуждено уголовное дело. Его подозревают в даче взятки в крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю и отдела по противодействию коррупции Новороссийской таможни.
Сейчас следователи продолжают необходимые процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.