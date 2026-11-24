В Новороссийске бывшему ведущему инспектору отдела специальных таможенных процедур Новороссийской таможни предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, с января 2021 года по декабрь 2025 года он получил от руководителя коммерческой организации более 600 тыс. руб. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.