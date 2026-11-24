В Новороссийске отключили воду для 1,5 тысяч жителей
В Новороссийске 24 ноября временно отключили водоснабжение на нескольких улицах из-за утечки на водопроводе. Без воды остались около 1,5 тыс. жителей. Аварийные работы планируют завершить до 17:00. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Технологическое отключение водоснабжения провели с 10:30. Причиной стали аварийные работы по устранению утечки по адресу: улица Толстого, 4.
Ограничения затронули жителей улицы Исаева, дома №4 и 6, улицы Энгельса — дома №66, 74, 76, 78, 80 и 82. Также без водоснабжения остались дома №2б на Суворовской улице, №18 и 18а на улице Свердлова и №2 на проспекте Ленина.
На время проведения работ водоканал организует подвоз воды автоцистернами. Жители могут оставить заявки на доставку воды.
После завершения аварийных работ подачу водоснабжения восстановят. По информации предприятия, чрезвычайная ситуация в связи с отключением не прогнозируется.