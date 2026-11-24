В Новороссийске 24 ноября временно отключили водоснабжение на нескольких улицах из-за утечки на водопроводе. Без воды остались около 1,5 тыс. жителей. Аварийные работы планируют завершить до 17:00. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».