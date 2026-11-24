В Новороссийске сообщили о наличии бензина на 32 АЗС
В Новороссийске по состоянию на 9:00 24 ноября топливо отпускают на 32 автозаправочных станциях. Бензин АИ-100 отсутствует на всех АЗС. АИ-95 и АИ-92 доступны на 21 заправке, дизельное топливо — на 31. Еще четыре автозаправочные станции временно не отпускают горючее.
По информации о работе топливных операторов, наибольшее количество видов топлива представлено на заправках «Роснефти». Они расположены на проспекте Дзержинского, в территории Цемдолины, селе Кирилловка и поселке Верхнебаканском. На этих АЗС доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
На заправках «Лукойла» отпускают дизельное топливо. Бензин АИ-92 также есть на станции на улице Куникова. На АЗС «Газпрома» в станице Натухаевской доступно дизельное топливо.
Заправки «Газпромнефти» в селе Гайдук и на Сухумском шоссе предлагают АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Такой же набор представлен на АЗС Rusoil в Цемдолине и «Татнефти» в поселке Верхнебаканском.
На всех заправках «Уфим-нефти» доступны три вида топлива: АИ-92, АИ-95 и дизельное. Исключение составляют станции на улице Малоземельской и проспекте Дзержинского, где отпускают АИ-95 и дизельное топливо. На АЗС PNB в селе Кирилловка также представлены все три вида топлива.
Кроме того, бензин АИ-92 и АИ-95 доступен на АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской. На заправке ООО «БОРА» на Сухумском шоссе отпускают АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Она работает с 8:00 до 20:00. На АЗС «ПЕТРОЛ» ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе доступны АИ-92 и дизельное топливо.