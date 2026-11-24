Кроме того, бензин АИ-92 и АИ-95 доступен на АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской. На заправке ООО «БОРА» на Сухумском шоссе отпускают АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Она работает с 8:00 до 20:00. На АЗС «ПЕТРОЛ» ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе доступны АИ-92 и дизельное топливо.