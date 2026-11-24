Средства ПВО перехватили 699 беспилотников над регионами России и Черным морем
Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 699 украинских беспилотников над российскими регионами, Крымом и акваторией Черного моря за прошедшую ночь. Аппараты самолетного типа обнаружили дежурные силы противовоздушной обороны.
По информации ведомства, беспилотники перехватили над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской и Смоленской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Черным морем. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 699 аппаратов.
В Краснодарском крае за публикацию материалов о работе противовоздушной обороны и последствиях атак беспилотников предусмотрены административные штрафы. Ограничения также распространяются на съемку и распространение информации о местах дислокации военных подразделений.
За первое нарушение гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., организациям — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы увеличиваются: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Как пояснил руководитель управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Евгений Чупров, закон направлен на предотвращение распространения сведений, которые позволяют установить расположение военной техники и пунктов дислокации войск.