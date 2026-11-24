За первое нарушение гражданам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., организациям — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы увеличиваются: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.