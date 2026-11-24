Авиакомпания «Победа» с 25 февраля 2027 года начнет выполнять прямые рейсы из Краснодара в Самарканд. Полеты по новому международному направлению запланированы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.