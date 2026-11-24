«Победа» запустит прямые рейсы из Краснодара в Самарканд
Авиакомпания «Победа» с 25 февраля 2027 года начнет выполнять прямые рейсы из Краснодара в Самарканд. Полеты по новому международному направлению запланированы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Стоимость билетов на рейсы начинается от 13,2 тыс. руб. Продолжительность перелета составит 3 часа 40 минут.
Расширение маршрутной сети происходит на фоне увеличения пассажиропотока аэропорта Краснодара. Ранее воздушная гавань обслужила трехмиллионного пассажира с начала года. Это произошло впервые после возобновления полетов в сентябре 2025 года.
Среди наиболее востребованных внутренних направлений аэропорта Краснодара — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. В международном сообщении популярностью пользуются рейсы в Стамбул, Ереван, Анталью, Шарм-эль-Шейх и Дубай.
Кроме того, ранее холдинг «Аэродинамика» и «Аэрофлот» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие региональной базы группы в Краснодаре, увеличение трансферных перевозок и расширение прямой маршрутной сети между регионами России.