Карта укрытий в Краснодаре заработала в офлайн-режиме
В Краснодаре в мобильном сервисе «Моя Кубань» появилась офлайн-карта укрытий, которая позволит жителям находить ближайшие безопасные помещения даже при отсутствии доступа к интернету. Об этом сообщили в городской администрации.
Карта размещена в разделе «Безопасность». Приложение автоматически определяет местоположение пользователя и показывает расположенные поблизости объекты, предназначенные для защиты граждан, в том числе при угрозе атаки беспилотников. Для работы без подключения к сети карту необходимо предварительно скачать на устройство.
Разработка сервиса ведется в рамках комплекса мер по обеспечению безопасности жителей Краснодарского края.