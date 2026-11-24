Карта размещена в разделе «Безопасность». Приложение автоматически определяет местоположение пользователя и показывает расположенные поблизости объекты, предназначенные для защиты граждан, в том числе при угрозе атаки беспилотников. Для работы без подключения к сети карту необходимо предварительно скачать на устройство.