Геленджик попал в топ-10 популярных направлений для спонтанных поездок в ноябре
Геленджик вошел в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в ноябре 2026 года, заняв седьмое место. На курорт пришлось 4% бронирований, совершенных за один-два дня до начала путешествия. Такие данные приводит сервис бронирования жилья Твил.ру.
Лидером рейтинга стала Москва, на которую пришлось 16% спонтанных бронирований. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 10%, третье — Краснодар с 4%. В первую десятку также вошли Сочи, Казань, Нижний Новгород, Симферополь, Пятигорск и Ялта.
Средняя стоимость двух ночей проживания в Геленджике составила 3,7 тыс. руб. Это выше, чем в Сочи (2,1 тыс. руб.) и Краснодаре (3,5 тыс. руб.). Среди представленных в рейтинге направлений дороже обойтись может поездка в Москву (4,6 тыс. руб.), Казань (4,3 тыс. руб.), Нижний Новгород (4 тыс. руб.) и Ялту (3,9 тыс. руб.).