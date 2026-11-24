Средняя стоимость двух ночей проживания в Геленджике составила 3,7 тыс. руб. Это выше, чем в Сочи (2,1 тыс. руб.) и Краснодаре (3,5 тыс. руб.). Среди представленных в рейтинге направлений дороже обойтись может поездка в Москву (4,6 тыс. руб.), Казань (4,3 тыс. руб.), Нижний Новгород (4 тыс. руб.) и Ялту (3,9 тыс. руб.).