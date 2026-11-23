В Геленджике построят передовую школу на 500 мест для детей со всего ЮФО
В Геленджике планируют построить передовую общеобразовательную школу на 500 мест, в которую смогут поступать талантливые дети со всего Южного федерального округа. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале по итогам заседания Координационного совета при правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Краснодарский край вошел в число первых 12 регионов России, где создадут такие образовательные учреждения. При строительстве школы в Геленджике планируют использовать лучшие образовательные практики.
Вениамин Кондратьев также сообщил, что за последние десять лет в регионе построили более 110 школ. В этом году в Краснодаре открыли школу-интернат для одаренных детей «Поколение».