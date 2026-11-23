В Новороссийске к Новому году установят 375 праздничных конструкций
В Новороссийске подготовили план праздничного оформления города к Новому году и Рождеству. Всего в муниципальных районах разместят 375 декоративных конструкций на 100 площадках. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Для уличных цифровых экранов, билбордов, скроллеров и перетяжек уже утвердили макеты праздничных баннеров. Также проработано оформление главной городской елки.
К созданию новогодней атмосферы традиционно привлекут жителей и предприятия торговли. С 1 по 15 декабря администрация будет принимать заявки на ежегодный конкурс на лучшее праздничное оформление торговых предприятий и учреждений.
Власти подчеркнули, что все новогодние и рождественские мероприятия должны быть организованы с соблюдением требований безопасности.