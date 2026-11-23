«ИИ взял на себя рутину, а функцией человека осталось принятие решений»
СИБУР в Тобольске открыл кафедру обучения работе с искусственным интеллектом
На «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске (входит в компанию СИБУР) в корпоративном университете СИБУРИНТЕХе появилась кафедра обучения сотрудников работе с генеративным искусственным интеллектом. Занятия ведут работники предприятия, ставшие первыми энтузиастами в применении технологии, а выпускники курса используют инструменты для автоматизации процессов и выполнения рутинных задач. Подробнее о том, как устроено обучение, что на предприятии можно доверить ИИ и какие существуют риски внедрения нейросетей, Review рассказал глава кафедры Юрий Дерюгин.
— Зачем на предприятии кафедра обучения ИИ и какие задачи она решает?
— Ключевая цель кафедры — создать массовую привычку применения генеративного искусственного интеллекта среди инженеров ФЭП (функция эффективности производства). При этом чтобы сотрудники могли работать с ним эффективно и безопасно. Уже в этом году мы планируем обучить до 1 тыс. сотрудников, а в следующем — охватить более 7 тыс. сотрудников по пяти вертикалям: производство, технологии, надежность и ремонты, продуктовое развитие и техсервис.
Группы формируются не более чем из 15 человек по одному направлению, например только из механиков. Так корпоративный тренер сможет уделить внимание каждому участнику и детально разобрать практические задачи по его профилю работы. С руководителями направлений мы сверяемся, чем наполнять материалы кафедры и какие навыки формировать в первую очередь.
СИБУРИНТЕХ — центр развития инженерно-технической экспертизы, который работает как часть корпоративного университета СИБУРа. Первая площадка открылась в Тобольске в 2020 году, а в 2025 году заработал центр СИБУРИНТЕХ-НК в Нижнекамске на базе местного химико-технологического института. В СИБУРИНТЕХе обучают инженеров и рабочих предприятий СИБУРа, а также студентов и специалистов отрасли на тренажерах и оборудовании, максимально приближенных к реальному производству.
— Из чего состоит обучение?
— Обучение рассчитано на два дня и состоит из трех блоков. Первый блок — ознакомительный. В нем участники знакомятся с ИИ, узнают, как правильно сформулировать запрос и поставить задачу для нейросети, как от одного промпта перейти к созданию устойчивого и воспроизводимого запроса, который можно использовать на повседневной основе.
Второй блок посвящен внутренним процессам компании, и в нем мы рассказываем, какие проекты с использованием ИИ уже встроены в работу компании. Важно понять, что для плохого процесса не бывает хорошего ИИ-ассистента. В неадекватном процессе он скорее замаскирует неэффективность, но саму проблему не решит. Мы показываем примеры хороших и плохих решений, чтобы у человека возник «вкус» к грамотному применению технологий.
Третий блок связывает первые два и переносит отработанные навыки в рабочую деятельность сотрудника. На примерах конкретных профильных задач для вертикалей и должностей мы разбираем, что можно применять уже сегодня. Участники работают с реальной производственной выгрузкой более чем на тысячу строк: очищают данные, сводят, считают и собирают дашборд для руководителя.
Участники генерируют идеи, и лучшие из них уходят для дальнейшей проработки в центр компетенций по ИИ, где из них делают решения для предприятий.
— Кто проводит обучение и как они внедряют эти технологии на производстве?
— Обучение мы проводим силами наших корпоративных тренеров на базе СИБУРИНТЕХа в Тобольске и Нижнекамске, а также на площадках предприятий. Около 60% наших корпоративных тренеров из производственных функций, а 40% — из непроизводственных. Это энтузиасты, которые уже успешно применяют ИИ при решении своих рабочих задач, работают над изменением процессов в своих функциях.
Тренеры уже ведут группы, сейчас их больше 30. Они продолжают работать в своих функциях — технологии, надежности, автоматизации, экологии, технологическом моделировании — и параллельно ведут обучение. Мы отбирали преподавателей из более чем 70 кандидатов, каждый из которых показывал свои разработки.
— Какие инструменты будут изучать на кафедре? Насколько безопасно их использование на предприятии?
— Мы сознательно учим не конкретным нейросетям, а работе с генеративным ИИ как с инструментом инженера в целом. Модели обновляются каждые несколько месяцев, и курс, привязанный к кнопкам одного сервиса, быстро бы устарел. В основе курса — навыки, которые переносятся с одного инструмента на другой. Это понимание, как устроена модель и где она ошибается, как поставить задачу так, чтобы получить готовый документ на выходе, как проверить ответ и как превратить разовое решение в шаблон.
Основной рабочий инструмент на курсе — корпоративный ИИ-ассистент, разработанный в СИБУРе. Он работает внутри защищенного периметра компании, поэтому с ним можно разбирать рабочие файлы и внутренние документы.
Помимо этого, в СИБУРе есть и другие внутренние сервисы для работы с внешними нейросетями: корпоративная база знаний, а также платформа, где сотрудники могут подать идеи по применению ИИ. Вторая опора — привычные инженеру электронные таблицы, макросы и дашборды, выгрузки из информационных систем — так называемые базовые инструменты, с которыми он работает каждый день. Для инженера разбор задачи и применение ИИ на понятном фундаменте — привычных таблицах, выгрузках и дашбордах — создает уверенность и понимание, что технология не отдельный элемент, а встроенный комплекс, усиливающий ежедневную работу.
ИИ взял на себя рутину в процессах, а функцией человека осталось принятие решений. Например, в технологическом моделировании нейросеть ускоряет инженерные расчеты за счет того, что подбирает параметры трубопроводов и автоматизирует сложные сводные отчеты. В автоматизации и метрологии ИИ ежедневно сводит данные из разных файлов, подбирает аналоги и создает интерактивные реестры аналогов оборудования и сводных дашбордов.
— Есть ли риски у нейросетей и учитываются ли они в работе?
— Риски есть, и мы с них начинаем, а не откладываем на конец курса. Безопасность — отдельный блок в первый же день.
Первый аспект — данные. Ключевая задача — разграничить информацию, которая может обрабатываться во внешнем контуре, и данные, доступные исключительно корпоративной модели внутри периметра компании.
Второй риск — выдуманные факты и ошибки в цифрах. В первый день участник видит, как модель на один и тот же вопрос дает три разных ответа, и осваивает пять приемов проверки. Для повторяющихся задач фиксируем процедуру с контрольным примером, требованием показать расчет, повторным прогоном.
Еще один риск — размывание ответственности. Ключевой принцип заключается в том, что рутина ложится на ИИ-помощника, а решение — на инженера. ИИ готовит черновик, сводку, проверку по чек-листу, а решение и подпись остаются за человеком.
А вот главная сложность кроется не в самой технологии, а в отсутствии привычки к ее использованию. Важно, чтобы человек после двух дней вернулся на рабочее место и продолжил, поэтому каждый уходит с планом на 30 дней. Часто проблемой становится первая неудача: многие получают слабый ответ и на этом перестают пытаться. Мы разбираемся, как довести задачу до результата.
Другой важный момент — найти время на обучение и подготовить процессы к внедрению ИИ. Поэтому курс мы укладываем в два дня, а отдельным блоком разбираем, как определить, какие процессы стоит улучшить и оптимизировать в первую очередь, а затем уже автоматизировать их с помощью ИИ.
— Как оценить качество обучения и есть ли у компании планы масштабировать проект?
— Результат мы оцениваем по тому, насколько часто сотрудник использует в своей работе ИИ. В каждой группе проводим опрос на входе и на выходе, а в течение месяца после курса смотрим, что закрепилось в работе. Мы ожидаем, что более 40% сотрудников, которые вернутся на свои рабочие места после обучения, будут применять инструменты на базе ИИ ежедневно и делать это на наших корпоративных платформах.
В саму программу встроена возможность масштабирования. С конца октября курс прошли более 100 инженеров производственных предприятий. Предприятия получили квоты на обучение, группы формируются по заявкам руководителей. В перспективе мы хотим охватить весь инженерно-технический состав производственных предприятий.
Следующие шаги мы видим за пределами производства: профили обучения для других функций компании и работа со студентами опорных колледжей и вузов на кейсах наших заводов. Но сначала — массовое обучение инженеров.