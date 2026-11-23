— Мы сознательно учим не конкретным нейросетям, а работе с генеративным ИИ как с инструментом инженера в целом. Модели обновляются каждые несколько месяцев, и курс, привязанный к кнопкам одного сервиса, быстро бы устарел. В основе курса — навыки, которые переносятся с одного инструмента на другой. Это понимание, как устроена модель и где она ошибается, как поставить задачу так, чтобы получить готовый документ на выходе, как проверить ответ и как превратить разовое решение в шаблон.