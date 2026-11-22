Хоккеисты «Лады» победили «Шанхайских Драконов» в матче КХЛ
В воскресенье, 22 ноября, в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027 «Шанхайские Драконы» принимали тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Лады» отличились Андрей Алтыбармакян, Владимир Бутузов и Михаил Беляев. Хоккеисты «Шанхайских Драконов» проиграли в седьмом матче подряд.
«Лада» с 19 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Шанхайские Драконы» с 17 баллами располагаются на последней (11-й) позиции.