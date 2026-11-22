В акватории Новороссийска 22 ноября пройдут военные учения со стрельбой
Вечером 22 ноября, в период с 18:00 до 23:59, в акватории морского порта Новороссийска пройдут плановые учения сил Новороссийской военно-морской базы.
В рамках тренировки личный состав отработает практические навыки по противодействию атакам безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе мероприятий будут проводиться учебные стрельбы из артиллерийских установок.
Горожан просят сохранять спокойствие и следить за официальной информацией в СМИ. На время проведения стрельб устанавливается полный запрет на нахождение в акватории любых плавсредств. Ограничение распространяется на маломерные суда, включая те, что не подлежат госрегистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и их аналоги. Также в указанном секторе запрещено проведение любых видов подводных работ и водолазных спусков, в том числе с береговой линии.