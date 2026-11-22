Горожан просят сохранять спокойствие и следить за официальной информацией в СМИ. На время проведения стрельб устанавливается полный запрет на нахождение в акватории любых плавсредств. Ограничение распространяется на маломерные суда, включая те, что не подлежат госрегистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и их аналоги. Также в указанном секторе запрещено проведение любых видов подводных работ и водолазных спусков, в том числе с береговой линии.