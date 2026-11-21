Первые результаты работы системы на Дону уже зафиксированы. Первый центр медицины здорового долголетия открылся в сентябре на базе КДЦ «Здоровье». Вторым учреждением стала площадка при Ростовской городской поликлинике №1. За два месяца работы обследование в них прошли более тысячи человек.