Губернатор анонсировал открытие центров долголетия в Миллерово, Сальске и Таганроге
Сеть центров медицины здорового долголетия расширится на востоке и юге Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил в социальных сетях о планах открытия профильных учреждений в Миллерово, Сальске и Таганроге.
Развитие федеральной сети в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» сопровождается подготовкой кадров на базе донских медучреждений. Регион примет ведущих экспертов Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского для проведения обучающего курса. По словам главы региона, специалисты проведут подготовку врачей, которые в дальнейшем будут работать в новых профильных центрах юга России и Северного Кавказа.
Первые результаты работы системы на Дону уже зафиксированы. Первый центр медицины здорового долголетия открылся в сентябре на базе КДЦ «Здоровье». Вторым учреждением стала площадка при Ростовской городской поликлинике №1. За два месяца работы обследование в них прошли более тысячи человек.