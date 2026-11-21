Нехватка автоцистерн для подвоза воды наблюдается в Новороссийске
В Новороссийске оперативный штаб координирует восстановление водоснабжения, сообщил глава города Андрей Кравченко. Минувшей ночью рабочие бригады завершили переврезку водовода на участке от улицы Магистральной до улицы Кутузовской, а также ликвидировали аварию на водоводе по улице Сакко и Ванцетти. Сейчас ведется наполнение резервуаров и регулировочные работы — специалисты готовят систему к возврату к штатному режиму подачи воды.
При этом подвоз воды населению продолжается, но задействованных автоцистерн не хватает, чтобы закрыть весь объем заявок от жителей. Власти усилили работу и привлекли дополнительные машины от соседнего муниципалитета и городских предприятий. Главы районов определяют адреса, где вода нужнее всего, включая социальные объекты, которые работают в выходные.
Доставку воды пожилым и маломобильным жителям организовали сотрудники районных администраций, волонтеры и местные жители.
Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: аварийно-диспетчерская служба Водоканала — 8 (861) 730-98-61, 8 (861) 730-98-61; ЕДДС «Безопасный город» — 8 (8617) 76-72-76. Движение автоцистерн публикуется в MAX-канале МЦУ.