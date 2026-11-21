При этом подвоз воды населению продолжается, но задействованных автоцистерн не хватает, чтобы закрыть весь объем заявок от жителей. Власти усилили работу и привлекли дополнительные машины от соседнего муниципалитета и городских предприятий. Главы районов определяют адреса, где вода нужнее всего, включая социальные объекты, которые работают в выходные.