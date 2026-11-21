На «прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за первые два дня поступило 1257 обращений, сообщила пресс-служба администрации региона. Новороссийск стал единственным крупным городом, вошедшим в число лидеров по числу жалоб из расчета на тысячу жителей — наряду с Белоглинским, Крыловским и Красноармейским районами.