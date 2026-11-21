Жители Новороссийска лидируют по числу жалоб на «прямую линию» губернатора Кубани
На «прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за первые два дня поступило 1257 обращений, сообщила пресс-служба администрации региона. Новороссийск стал единственным крупным городом, вошедшим в число лидеров по числу жалоб из расчета на тысячу жителей — наряду с Белоглинским, Крыловским и Красноармейским районами.
Большинство обращений — 728 (58%) — пришло через чат-бот в мессенджере «Макс», 448 (36%) — по многоканальному телефону, еще 81 (6%) — через «Госуслуги».
Основной темой жалоб стало ЖКХ — 36% обращений. Транспорт и дорожное хозяйство занимают 22%, строительство и архитектура — 11%, социальное обеспечение — 9%, образование и культура — 7%, здравоохранение — 5%.
Шестая «прямая линия» Кондратьева пройдет 3 декабря в 12:00 мск.