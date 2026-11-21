МУП «Водоканал Новороссийска» сообщил, что вечерняя подача воды жителям города 21 ноября будет осуществляться с 18:00 до 20:00. Сейчас идет заполнение систем водоснабжения и выход на штатный режим работы, уточнили на предприятии. Подвоз воды автоцистернами организуется по заявкам жителей.