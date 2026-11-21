В Новороссийске вечернюю подачу воды 21 ноября осуществят с 18:00 до 20:00
МУП «Водоканал Новороссийска» сообщил, что вечерняя подача воды жителям города 21 ноября будет осуществляться с 18:00 до 20:00. Сейчас идет заполнение систем водоснабжения и выход на штатный режим работы, уточнили на предприятии. Подвоз воды автоцистернами организуется по заявкам жителей.
Ранее в городе завершили работы по устранению аварийной ситуации на водоводе диаметром 630 мм по улице Сакко и Ванцетти, 2/1. Одновременно завершены работы по переврезке водовода на участке от улицы Магистральной, 2 до улицы Кутузовской.