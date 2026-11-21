В Новороссийске восстановливают водоснабжение после аварии
МУП «Водоканал города Новороссийска» завершил аварийные работы на водоводе диаметром 630 мм по улице Сакко и Ванцетти, 2/1, а также переврезку водовода на участке от улицы Магистральной, 2 до улицы Кутузовской. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Сейчас специалисты проводят промывку и заполнение систем водоснабжения — выход на штатный режим от ТГВ займет до шести часов.
В «Водоканале» предупредили, что из-за низких уровней в резервуарах у жителей возможны перебои с водой. Для населения организован подвоз воды автоцистернами по заявкам.
Вечерняя подача воды 21 ноября будет осуществляться с 18:00 до 20:00.