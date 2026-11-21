МУП «Водоканал города Новороссийска» завершил аварийные работы на водоводе диаметром 630 мм по улице Сакко и Ванцетти, 2/1, а также переврезку водовода на участке от улицы Магистральной, 2 до улицы Кутузовской. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.