По данным проверки надзорного ведомства, с 2013 по 2021 год банкир организовал выдачу подконтрольным структурам кредитов на 1,8 млрд руб. на заведомо невыгодных для кредитной организации условиях. Полученные льготные средства использовались, в частности, для возведения частного детского сада в пригороде Оренбурга и здания на ул. Краснознаменной.