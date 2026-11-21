В Оренбурге суд изъял в доход государства имущество банкира и бизнесмена
Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства активов на сумму порядка 900 млн руб. Под конфискацию попало имущество первого замреда правления АО «Банк Оренбург» Андрея Сивелькина и аффилированного с ним лица Олега Гремпеля.
По данным проверки надзорного ведомства, с 2013 по 2021 год банкир организовал выдачу подконтрольным структурам кредитов на 1,8 млрд руб. на заведомо невыгодных для кредитной организации условиях. Полученные льготные средства использовались, в частности, для возведения частного детского сада в пригороде Оренбурга и здания на ул. Краснознаменной.
Суд поддержал требования прокуратуры и постановил обратить в доход государства доли в ООО «Заря» и полный пакет акций АО «УК «Центр». Решение не вступило в законную силу.