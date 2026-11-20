В Доме Simple Music музыканты Simple Music Ensemble исполнят произведения Ханса Циммера. Автор – лауреат двух премий «Оскар» и пяти Grammy. Он создавал музыку для многих фильмов, включая «Король Лев», «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Дюна». В программе собраны произведения из самых известных работ Ханса Циммера, которые позволяют услышать его не только как автора музыки для кино. Начало в 20:00.