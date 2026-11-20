Выступление Сергея Лазарева, гала-концерт фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» и представление оркестра Metalliada
Куда сходить в Новосибирске с 21 по 27 ноября
Что ждет гостей в рамках масштабного тура Сергея Лазарева, когда состоится гала-концерт фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» и что представит оркестр Metalliada.
21 ноября (суббота)
В киноконцертном комплексе им. Маяковского состоится концерт симфонического оркестра. Оркестр Metalliada исполнит произведения классической музыки и тяжелого рока. Музыканты исполнят оригинальные и эксклюзивные симфонические произведения, инструментальные сюиты, созданные на основе произведений легендарных рок-композиторов XX века. Начало в 19:00.
В ДК им. Горького выступит Биг-бэнд Владимира Толкачева с концертной программой «В джазовом настроении». Со сцены в этот вечер прозвучат композиции Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Гленна Миллера, Макса Грегера и других известных джазовых музыкантов. Начало в 16:00.
22 ноября (воскресенье)
В ЦК 19 состоится встреча в рамках проекта «Книжный клуб ЦК19». На этот раз гости прочтут книгу Проспера Мериме «Кармен». Гостей ждет поиск ответов на вопросы в текстах автора, а также анализ сюжетов и вариантов их интерпретации. Модератор: Алена Курпас — организатор клуба «Я читаю» и руководитель отдела развития ЦК19. Начало в 12:00.
23 ноября (понедельник)
В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Голоса эпохи. Леонид Утесов». Выступление концертного духового оркестра будет сопровождать лектор-искусствовед Гульмира Купреева. Великого артиста и голоса своей эпохи Утесова особенно полюбила публика после выхода на экраны фильма «Веселые ребята». Песни «Пароход», «Мишка», «Песня старого извозчика», «У Черного моря», «Все хорошо, прекрасная маркиза» моментально обретали всеобщую известность. Начало в 19:00.
24 ноября (вторник)
В Доме Simple Music музыканты Simple Music Ensemble исполнят произведения Ханса Циммера. Автор – лауреат двух премий «Оскар» и пяти Grammy. Он создавал музыку для многих фильмов, включая «Король Лев», «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Дюна». В программе собраны произведения из самых известных работ Ханса Циммера, которые позволяют услышать его не только как автора музыки для кино. Начало в 20:00.
25 ноября (среда)
На сцене «Сибирь-Арены» выступит артист Сергей Лазарев. В Новосибирске он продолжит один из самых масштабных своих гастрольных проектов — тур «Шоумен». Это полноценное театрализованное музыкальное представление, где каждая песня становится отдельной историей, а современное сценическое производство выходит на новый уровень. Начало в 19:00.
26 ноября (четверг)
В Концертном зале аграрного университета музыканты представят программу «Мировые хиты». Это саундтреки из любимых фильмов, которые взорвут тишину парка волнами восторга, а рок-хиты от LinkinPark, Nirvana и Queen наполнят энергией и заставят сердце биться чаще. Начало в 19:00.
В клубе «Ночь» выступит квартет Николая Панченко. Лидер коллектива известен глубоким пониманием материала и виртуозной техникой. Выпускник Новосибирской государственной консерватории, оттачивавший мастерство в Музыкальной академии Дэйва Брубека в Сан-Франциско. Вместе с ним на сцену выйдут Евгений Серебренников (рояль), Владимир Лещинский (бас) и Евгений Суворов (ударные) — музыканты. Начало в 20:00 (сбор гостей в 19:00).
27 ноября (пятница)
В Доме джаза выступит трио Евгения Голованова. Инструментальное трио — саксофон, контрабас, электропиано. Они исполнят свинговые ритмы мейнстрима и ностальгически узнаваемые мелодии отечественного кинематографа. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).
На сцене НОВАТа пройдет гала-концерт XXIV Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». Впервые в Новосибирске Хибла Герзмава представит гала-концерт своего фестиваля. Вместе с народной артисткой России на сцену выйдут лауреаты Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Начало в 19:00.