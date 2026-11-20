В Рузаевке для нового микрорайона построят сети водоснабжения
Город вошел в федеральную программу «Стимул»
Новый микрорайон у Сузгарьевского водоема Рузаевки получит сети водоснабжения. Об этом стало известно после того, как город включили в федеральную программу «Стимул». Заявка на финансирование уже подана в Москву, сообщила администрация Рузаевского района.
В настоящее время микрорайон застроен: сотни участков выданы льготникам и реализованы через торги. При этом в администрации заметили, что сейчас любой желающий может подать документы на приобретение того или иного участка.
Сама мэрия выделила около 6,6 млн руб. на подготовку проектно-сметной документации на сети, а проект планировки и межевания обошелся почти в 1,6 млн руб. Линия будет идти от бывшего завода «Висмут» до участков у водоема.