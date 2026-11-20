В Ростове Экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки-2026» приступил к оценке заявок
1. Лучшие цифровые решения и практики внедрения искусственного интеллекта
ИП Лазарев Р. В. – проект «Автомато» ИИ-студия Романа Лазарева
ИП Гришин Н.И. – интерактивное рекламное агентство «АП» / UPIDI.
ИП Костюков М.И. – MAS Choco Corp: ИИ и автоматизация производственной компании
ООО «Транспортные Технологии»
Акционерное Общество Управляющая компания Децентрализованные Решения
ПАО «Центр-инвест»
ПАО «Центр-инвест»
ПАО «Центр-инвест»
ООО «ДАТУМ Цифровые решения»
ООО «Центр медицинских осмотров»
ООО «Клиника Евродон»
ООО «Тест»
ООО «ИИ-Технологии»
ООО «Вебпрактик»
ООО «СК10»
2. Лучшая социальная инициатива и социально ответственная бизнес-практика
ООО «Южный региональный центр поддержки ЖКХ»
Завод «Атоммаш» машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом»
ООО «ТЕПЛИЦА»
АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»
ПАО «Ростелеком»
АО «Ростовводоканал»
ООО «Адамант Логистика»
ИП Хорошко А.М. – проект по профориентации молодежи
ИП Головина М.А. – проект Женская премия для шахтерских территорий «Современная женщина»
ООО «КДМ «ЮНОНА»
ООО «Качественный продукт»
ПАО «Центр-инвест»
ПАО «Центр-инвест»
ООО «Феникс»
«О3-Коутингс»
ООО «ВАРМ»
ООО «Гранд отель Дон»
ООО «Новый Фитнес Стандарт»
ООО «Амилко»
3. Лучшие HR-решения в бизнесе
ООО «ЦЕХ РнД»
ООО «Адамант Логистика»
ООО «РОСТОВ - ЗУБЫ ЗА ОДИН ДЕНЬ»
ООО «СКС»
ИП Егоров А.Н. - Rocket Business: цифровая HR-экосистема для развития сотрудников и бизнеса
ООО «ТМХ-Электротех»
ООО «Вебпрактик»
4. Лучший проект в области развития городской среды
ООО «НОВАЯ ПРОВИНЦИЯ»
ООО "СЗ "Альянс Центр"
ООО «СЗ СК10 №12»
ООО «Амилко»
5. Лучший медицинский бизнес-проект
ООО «Северная Звезда»
ООО «СТПОЛЕТ»
ООО «ДАВИНЧИ ГРУПП»
ООО «Научный центр лазерной медицины»
ООО «КДМ «ЮНОНА»
ООО «РОСТОВ - ЗУБЫ ЗА ОДИН ДЕНЬ»
ООО «ПКФ «Антарес»
ООО «ПРИВИЛЕГИЯ»
ООО «Лаукар» и ООО «Ремедио»
ООО «Февраль» - GEN красоты
ООО «Глазная поликлиника «Леге Артис»
ООО «Тест»
ООО «Генезис»
ООО «Мобильная медицина»
6. Лучший туристический бизнес-проект:
ООО «ЭК-Сервис»
ООО «КСЕОМЕЙТ»
ООО «ЦЕХ РнД»
ИП Нор-Аревян О.А. – глэмпинг «Синий Яр»
АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»
ООО «Омнитрейд»
ООО «КСМК-Север»
ИП Хорошко А.М. - «Дон промышленный»
ЗАО ТО ГК «Новочеркасск»
ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н – проект «Кенгуру.Глэмпинг»
ООО «Гранд отель Дон»
ИП Бяльская С.В. - LEMONJOE
7. Лучший проект в сфере АПК
ИП Щепетьева Н. А.. Проект - Био-Хутор Петровский
ООО «Силк»
ООО «Агроглобал Телеком»
ПАО «КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5»
ООО ПКФ «Маяк»
ООО «Амилко»
8. Лучшая антикризисная бизнес-практика
ООО «ЭК-Сервис»
ООО «Дом Научной Косметологии»
ООО «КСМК-Север»
ООО «Транспортные Технологии»
ИП Денисова Т. З. - EMS Fitness PULS: антикризисная модель студии
9. Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики
ООО «ЭК-Сервис»
ООО «Спектр-Пак Юг»
ООО «Адамант Логистика»
ООО «СКС»
ООО «Миком-Сервис»
ООО "ПЛАНЕТА ХОТ"
ИП Базиленко К.С. - швейное производство "Эталон"
ООО «ЭКТ»
ООО "Климеда"
ООО «Глазная поликлиника «Леге Артис»
АО «ПФ „СКБ Контур“»
ООО «УК «ЮМН Групп»
10. Лучший девелоперский проект
ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания Авангард»»
ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙНОВЫЙГОРОД»»
ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс на Стачки»»
ИП Борцов Н.А. - Коттеджный поселок «Архитектор»
ООО «АЛЬЯНС ГРУПП»
ООО «НЕОМЕТРИЯ»
ООО «СЗ «ПРОЕКТ-С-23»
ООО «ГК ТОЧНО»
ООО «СЗ СК10 №12»
ООО СЗ «СК-РДС»