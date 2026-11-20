Больше всего заявок на участие в бизнес-премии «Твердые знаки-2026» поступило в номинациях «Лучшая социальная инициатива и социально ответственная бизнес-практика» и «Лучшие цифровые решения и практики внедрения искусственного интеллекта» — по 19 и 15 заявок. Еще 14 участников претендуют на победу в категориях «Лучший медицинский бизнес-проект».