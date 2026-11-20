Спортсмены из Оренбурга и Тольятти стали победителями чемпионата Азии по шахматам
Тольяттинец Алексей Гребнев и оренбурженка Анна Шахман стали чемпионами Азии по шахматам. Об этом сообщают министерство спорта Самарской области и администрация Оренбурга.
Чемпионат Азии по шахматам завершился в Абу-Даби. Сборные России завоевали золотые медали в командном зачете среди женщин и мужчин. Серебро завоевала сборная Китая, бронзу — команда Казахстана.
В составе российской сборной выступал воспитанник тольяттинской школы Алексей Гребнев. Он набрал 7,5 очков в 8 партиях.
В составе женской команды выступала Анна Шухман из Оренбурга. Она досрочно обеспечила себе первое место, набрав 13 матчевых очков.