В Самарской области от чиновников потребовали устранить дефекты в Парке поколений
Объект разрушился за четыре года
Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщило о дефектах, выявленных в Парке поколений в Октябрьске Самарской области. Общественники потребовали от чиновников устранить недочеты.
Общественники зафиксировали коррозию металлических конструкций, в том числе в местах сварочных швов, а также деформацию тротуарной плитки на отдельных участках. Кроме того, зафиксированы трещины в резиновом покрытии детской площадки и повреждения бетонного основания одного из элементов благоустройства.
Помимо этого, часть зеленых насаждений засохла из-за недостаточного полива, уточнили в ОНФ. Перечень выявленных нарушений направлен в администрацию Октябрьска.