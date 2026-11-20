Общественники зафиксировали коррозию металлических конструкций, в том числе в местах сварочных швов, а также деформацию тротуарной плитки на отдельных участках. Кроме того, зафиксированы трещины в резиновом покрытии детской площадки и повреждения бетонного основания одного из элементов благоустройства.