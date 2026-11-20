В Самарской области восстановили 893 га леса в этом году
В Самарской области в этом году общая площадь лесовосстановления составила 893 га, что составляет 105% от годового плана. Об этом сообщает региональное минприроды.
Работы по восстановлению проводились во всех 16 лесничествах государственного лесного фонда. Для обеспечения работ вырастили 5 млн сеянцев, заготовили 19 тонн семян лесных растений (план выполнен на 170%).
В категорию покрытых лесом перевели 355 га посадок прошлых лет. Саженцы прижились и окрепли.