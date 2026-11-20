На оригинальной марке изображены портрет писателя и здание музея имени Владимира Даля в Москве, где он жил с 1859 по 1872 год и завершил главный труд своей жизни. На самом конверте воспроизведены издания Даля: «Толковый словарь живого великорусского языка», «Повести, сказки и рассказы», «Русские сказки» и «Пословицы русского народа».