Оренбург стал одной из площадок гашения конверта к 225-летию Владимира Даля
Почта России выпустила конверт с оригинальной маркой, посвященный писателю и этнографу, начавшему в Оренбурге главный труд своей жизни
Почта России выпустила в обращение конверт с оригинальной маркой, посвященный 225-летию со дня рождения писателя и этнографа Владимира Даля. Один из важных этапов его жизни тесно связан с Оренбуржьем: именно здесь был начат «Толковый словарь живого великорусского языка». Об этом сообщило УФПС.
На оригинальной марке изображены портрет писателя и здание музея имени Владимира Даля в Москве, где он жил с 1859 по 1872 год и завершил главный труд своей жизни. На самом конверте воспроизведены издания Даля: «Толковый словарь живого великорусского языка», «Повести, сказки и рассказы», «Русские сказки» и «Пословицы русского народа».
Дополнительно к выпуску изготовлены специальные почтовые штемпели для Оренбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Все они имеют фиксированную дату — 20 ноября 2026 года — и действуют только в день выхода в обращение.
В январе 2026 года Почта России уже выпускала конверт с изображением памятника «Толковому словарю живого великорусского языка» работы оренбургского скульптора Александра Сукманова.
В пятницу в Оренбурге перед входом в областную библиотеку имени Крупской, где установлена бронзовая композиция, состоится памятное гашение нового конверта специальным штемпелем. В мероприятии примут участие представители руководства Оренбургской области, благотворительного фонда «Евразия», регионального управления Почты России и библиотеки.
Тираж конверта с оригинальной маркой составляет 500 тыс. экземпляров.