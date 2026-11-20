В Самаре из пожара в пятиэтажном доме спасли 9 человек, один человек пострадал
В Промышленном районе Самары в ночь на 17 ноября, около 03:00 (MSK+1) произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Стара-Загора. Были эвакуированы 11 человек, спасены — 9 человек. Об этом сообщает МЧС Самарской области.
Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Горели домашние вещи. Площадь пожара составила 8 кв. м. В результате пожара пострадала 65-летняя хозяйка квартиры.
По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания стал аварийный режим работы телевизора.
Из-за сильного задымления часть жильцов не смогла самостоятельно покинуть подъезд. Огнеборцы вынесли на улицу с 5го этажа троих детей, включая младенца, и маломобильную женщину. Шестерым жильцам с 4го и 5го этажей помогли эвакуироваться с применением спасательных устройств.