В Промышленном районе Самары в ночь на 17 ноября, около 03:00 (MSK+1) произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Стара-Загора. Были эвакуированы 11 человек, спасены — 9 человек. Об этом сообщает МЧС Самарской области.