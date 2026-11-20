Финальная сборка инновационных машин выполнена на промышленной площадке «Синара-ГМ» в Саранске. Поставка современных троллейбусов стала первой в рамках постановления Правительства РФ от 08.05.2020 №649 и государственной программы Минпромторга России «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Программа предусматривает субсидии лизинговым компаниям на возмещение скидки по авансовому платежу для лизингополучателя.