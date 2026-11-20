Запретный дым
В Ярославской области продажу вейпов запретили на пять лет
Ярославская областная дума приняла закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них. Проект внес губернатор Михаил Евраев. Депутаты горячо поддержали запрет и предложили пойти еще дальше — запретить и производство такой продукции.
Депутаты Ярославской областной думы на заседании 20 ноября поддержали в двух чтениях запрет розничной продажи вейпов. Решение было принято единогласно, проект одобрили все 40 присутствовавших на заседании депутатов. С инициативой выступил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Министр АПК и потребительского рынка региона Евгений Тихонов, выступая перед депутатами, рассказал, что в регионе существует 2 018 точек продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Им придется закрыться или сменить ассортимент. Депутаты горячо поддержали инициативу.
«Никогда такого не было: после информации о том, что вопрос будет рассматриваться, получил четыре личных письма и более 20 обращений с просьбой поддержать от серьезных общественных организаций и просто от людей. Лично считаю этот вопрос категорически правильным», — сказал депутат Сергей Вахруков.
Председатель комитета по здравоохранению Михаил Осипов связал с употреблением вейпов рост заболеваемости бронхиальной астмой, респираторными и онкологическими заболеваниями. Депутаты выразили особенную обеспокоенность здоровьем детей, которые, по их словам, активно употребляют вейпы.
«Продают не только совершеннолетним, к сожалению. У нас проблема вся в том, что несовершеннолетние дети сейчас употребляют все эти запретные вещества. И вот, например, улица Свободы: можно по ней прогуляться и увидеть, сколько зеркальных магазинов, где осуществляется продажа», — сказала депутат Яна Карушкина.
«Я хотел не просто как депутат, а и как учитель 30-й школы хочу сказать, что это максимально своевременный закон. Может быть, даже его еще и раньше нужно было уже вносить», — сказал депутат Руслан Полкуев.
Его коллега Александр Гончаров предложил пойти дальше и запретить не только продажу, но и производство вейпов.
«За каждым запретом, который мы принимаем, появляется теневая сторона, и начинаются продажи по каким-то другим каналам. И важно нам всем вместе думать о том, что надо искоренять причину: производство, как минимум», — заявил господин Гончаров.
Министр АПК пояснил, что вейпы на территории Российской Федерации не производятся. Однако власти могли бы принять превентивные меры.
«Сто процентов производства — это Китай. Вся продукция завозится. Но, наверное, смотря в будущее, стоит обратить внимание, что производство может быть налажено на территории России. Я думаю, что этот вопрос также проработаем», — прокомментировал озабоченность депутата министр.
Запрет на розничную продажу вейпов вступит в силу с 1 марта 2027 года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования закона, и продлится до 1 марта 2032 года. Аналогичные законы приняли уже в 20 регионах страны. В ходе обсуждения депутаты предложили разработать дополнительные меры против нелегальной торговли такой продукцией. По итогам заседания принято решение направить протокольное поручение правительству области и органам МВД для подготовки комплекса мер по пресечению ее распространения в обход запрета.
Кроме того, профильному комитету по законодательству поручили подготовить поправки в региональный закон об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение нового закона.