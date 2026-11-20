«Продают не только совершеннолетним, к сожалению. У нас проблема вся в том, что несовершеннолетние дети сейчас употребляют все эти запретные вещества. И вот, например, улица Свободы: можно по ней прогуляться и увидеть, сколько зеркальных магазинов, где осуществляется продажа», — сказала депутат Яна Карушкина.