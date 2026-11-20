Испачканные мазутом птицы из Муринского ручья попали в поле зрения прокуратуры
Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга заинтересовалась загрязнением Муринского ручья нефтепродуктами. По данным ведомства, проводится проверка. К ней привлекли специалистов комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, а также сотрудников администрации Красногвардейского района.
Экологические службы принимают меры по ликвидации загрязнения и сбору нефтеводяной смеси. В ручье установлены боновые заграждения.
Ранее жители севера Петербурга пожаловались на загрязнение Муринского ручья возле сквера Расула Гамзатова на улице Руставели. По их словам, вечером 17 ноября там увидели мазут и погибающих птиц. Предположительно, кто-то слил нефтепродукты в ручей.
Волонтеры отряда «Кошкиспас» достали из воды нескольких птиц, полностью покрытых густой субстанцией, и попытались отмыть их от мазута.