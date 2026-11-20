Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга заинтересовалась загрязнением Муринского ручья нефтепродуктами. По данным ведомства, проводится проверка. К ней привлекли специалистов комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, а также сотрудников администрации Красногвардейского района.