Симфония Майкла Джексона при свечах, спектакль «Темные аллеи» и стендап Васи Медведева
Куда сходить в Сочи 20, 21 и 22 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье сочинцы и гости города смогут посмотреть кинопремьеры, сходить на спектакли, а также посетить концерты классической музыки и стендап-шоу. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».
Музыка
20 ноября в 19:00 в Зимнем театре оркестр Cagmo представит концертную программу «Симфония Майкла Джексона». Оркестр при свете свечей исполнит такие хиты как Billie Jean, Black or White, Thriller и другие.
Стоимость билетов — от 3100 руб. (6+)
22 ноября в 19:00 на сцене Зимнего театра — концерт «Вечер великих партитур». Второй вечер VI фестиваля русской музыки откроет Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Сольную партию исполнит пианист, солист Сочинской камерной филармонии Александр Осминин, за пульт Сочинского фестивального оркестра встанет маэстро Николай Цинман. В продолжение вечера прозвучит музыка Сергея Прокофьева к балету «Ромео и Джульетта», а завершением программы станет «Испанское каприччио» Николая РимскогоКорсакова.
Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)
Спектакли
20 ноября в 19:00 «Новый театр Сочи» покажет драму «Бунин. Темные аллеи». Зрители окажутся и в русской глубинке, и на пляже Ниццы, и в эмигрантском Париже, чтобы увидеть, что предназначено героям: воспоминание о том, что упущено навсегда, или обещание новой встречи «на всю оставшуюся жизнь»
Стоимость билетов — 1850 руб. (16+)
21 ноября в 12:00 на сцене Зимнего театра — спектакль по мотивам русских народных сказок «Василиса Прекрасная». Главные герои благодаря своей доброте, любви и отваге выходят победителями в борьбе с силами зла, а сказочные сюрпризы и волшебные превращения делают эту историю удивительной и незабываемой.
Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)
Кино
В кинотеатрах Сочи в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — документальный фильм «Увидеть все» о Элизабет Холмс. Она была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв все свое состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съемочную группу во главе с комиком-авангардистом.
Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)
Еще одна премьера недели — криминальная драма «Бумажный тигр» с Майлзом Теллером, Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон. Нью-Йорк, 1986 год. Бывший полицейский Гарри и его брат, инженер Айзек, изо всех сил стремятся преуспеть в жизни и в итоге случайно оказываются втянуты в рискованную схему. Пытаясь проложить себе путь через опасный мир коррупции и насилия, братья вскоре попадают в поле зрения русской мафии, из-за чего их крепкая связь начинает рушиться, а предательство становится не таким уж немыслимым.
Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)
Также на больших экранах вышел фильм-биография «Рокки — это я» о Сильвестре Сталлоне. Начинающий актер пишет сценарий про молодого боксера. Блестящую историю хочет купить крупная голливудская студия, но Сталлоне готов ее продать только при условии, что главную роль Рокки сыграет он сам. Студийные боссы не воспринимают всерьез амбиции выскочки, чье лицо частично перекошено, а речь полна дефектов. Отказавшись от предложенного гонорара, Сталлоне проходит сквозь годы трудностей, чтобы снять фильм своей мечты самому.
Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)
Стендап
22 ноября в 20:00 в Red Buffet выступит Василий Медведев — московский стендап-комик, участник Stand-Up Club #1 и популярных комедийных проектов «Стендап-комики», «Разгоны», «Книжный клуб» и «ЧУВС». Артист известен нестандартным подходом к комедии, в котором сочетаются абсурд, философские размышления и личные истории. Его юмор отличается вниманием к деталям и провокационным взглядом на привычные вещи, сказано в аннотации.
Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)